Костромічова в купальнику пояснила, що таке ідеальне тіло

П'ятниця, 23 серпня 2019, 14:09

Топ-модель і телеведуча Алла Костромічова, яка ретельно стежить за своєю фігурою та пропагує у мережі здоровий спосіб життя, пояснила, що таке - ідеальне тіло.

Красуня виклала чергове фото в купальнику та написала думку, з якою погодилися не всі її підписники.

"Твоє ідеальне тіло - наслідок твого внутрішнього стану -  не більше, не менше", - заявила Алла в Instagram.

Але дехто з користувачів зауважив, що ідеальне тіло залежить лише від генетики та способу життя. 

 
Костромічова вважає своє тіло ідеальним?
 
Модель докладає багато зусиль, щоби так виглядати
 
У листопаді сину Алли виповниться вже 4 роки

Нагадаємо, нещодавно Костромічова вирішила зайнятися ще й балетом

Фото з Instagram

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