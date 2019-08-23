Костромічова в купальнику пояснила, що таке ідеальне тіло
23 серпня 2019, 14:09
Топ-модель і телеведуча Алла Костромічова, яка ретельно стежить за своєю фігурою та пропагує у мережі здоровий спосіб життя, пояснила, що таке - ідеальне тіло.
Красуня виклала чергове фото в купальнику та написала думку, з якою погодилися не всі її підписники.
"Твоє ідеальне тіло - наслідок твого внутрішнього стану - не більше, не менше", - заявила Алла в Instagram.
Але дехто з користувачів зауважив, що ідеальне тіло залежить лише від генетики та способу життя.
Нагадаємо, нещодавно Костромічова вирішила зайнятися ще й балетом.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії