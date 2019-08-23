Костромічова в купальнику пояснила, що таке ідеальне тіло

Топ-модель і телеведуча Алла Костромічова, яка ретельно стежить за своєю фігурою та пропагує у мережі здоровий спосіб життя, пояснила, що таке - ідеальне тіло.

Красуня виклала чергове фото в купальнику та написала думку, з якою погодилися не всі її підписники.

"Твоє ідеальне тіло - наслідок твого внутрішнього стану - не більше, не менше", - заявила Алла в Instagram.

Але дехто з користувачів зауважив, що ідеальне тіло залежить лише від генетики та способу життя.

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Костромічова вважає своє тіло ідеальним?

Модель докладає багато зусиль , щоби так виглядати

Нагадаємо, нещодавно Костромічова вирішила зайнятися ще й балетом.

Фото з Instagram