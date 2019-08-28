Гепард замість леопарда: Джамала показала, що чоловік подарував їй на 36-річчя

27-го серпня співачці Джамалі виповнилося 36 років. Головним подарунком, на прохання іменинниці, стали кошти, які всі бажаючі перераховували на Таблеточки.

Але і особисті презенти Джа теж отримала. Зокрема, від чоловіка Бекіра. Щоправда, коханий дещо не вгадав із візерунком.

У своєму Instagram співачка показала сукню, яку вибрав для неї чоловік. От тільки вона хотіла леопардову, а він подарував гепардову.

Джамала відзначила свій День народження у родинному колі за містом

Сукня, яку подарував Бекір

А ви одразу б відрізнили леопардовий принт від гепардового?

Фото зі сторі в Instagram