Юрушева в купальнику посвітила пласким животом на Сицилії
28 серпня 2019, 14:08
Поки майже зе-депутат Олександр Скічко готується до урочистого відкриття нової Ради, його дружина Єлизавета Юрушева насолоджується італійською відпусткою з дітьми.
У своєму Instagram дочка відомого мільярдера Леоніда Юрушева ділиться світлинами з Сицилії.
"Нарешті моя мрія здійснилася! Сицилія ❤️❤️❤️ Острів, в якому все просякнуто колоритом! ❤️❤️❤️ Моя любов і бажання потрапити на Сицилію почалися з 12 років після перегляду "Хрещеного батька", до цього дня це один з моїх улюблених фільмів!", - поділилася Ліза.
Нагадаємо, у жовтні шлюбу Юрушевої та Скічка виповниться два роки.
Фото з Instagram
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