Юрушева в купальнику посвітила пласким животом на Сицилії

Поки майже зе-депутат Олександр Скічко готується до урочистого відкриття нової Ради, його дружина Єлизавета Юрушева насолоджується італійською відпусткою з дітьми.

У своєму Instagram дочка відомого мільярдера Леоніда Юрушева ділиться світлинами з Сицилії.

"Нарешті моя мрія здійснилася! Сицилія ❤️❤️❤️ Острів, в якому все просякнуто колоритом! ❤️❤️❤️ Моя любов і бажання потрапити на Сицилію почалися з 12 років після перегляду "Хрещеного батька", до цього дня це один з моїх улюблених фільмів!", - поділилася Ліза.

Юрушева з сином і дочкою нарешті навідалася до омріяної Сицилії

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У жовтні цього року Юрушевій виповниться 32

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Лізі весело і без Сашка

Нагадаємо, у жовтні шлюбу Юрушевої та Скічка виповниться два роки.

Фото з Instagram