Добкіна похвалилася прогресом у схудненні після народження первістка
3 вересня 2019, 12:03
Дочка колишнього депутата Михайла Добкіна Алла стала мамою майже рік тому. І весь цей час вона невтомно працювала на своїм тілом, аби повернути його у форму.
Днями Алла показала, як змінилася її фігура порівняно з тим, якою була через три місяці після пологів.
До речі, одним із спортивних захоплень Добкіної є бокс.
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Пусть и ноги не сильно правильно..и тяжело было, но скоро я добьюсь идеала😁🖤😊👌🏼 Кто здесь у меня боксеры? 🥊
Між іншим, уже через місяць після пологів Алла виходила на подіум у якості моделі.
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