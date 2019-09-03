Добкіна похвалилася прогресом у схудненні після народження первістка

Дочка колишнього депутата Михайла Добкіна Алла стала мамою майже рік тому. І весь цей час вона невтомно працювала на своїм тілом, аби повернути його у форму.

Днями Алла показала, як змінилася її фігура порівняно з тим, якою була через три місяці після пологів.

Алла похвалилася прогресом

До речі, одним із спортивних захоплень Добкіної є бокс.

Між іншим, уже через місяць після пологів Алла виходила на подіум у якості моделі.