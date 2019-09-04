Бужинська в купальнику та чалмі посвітила тілом на грецькому пляжі
4 вересня 2019, 12:27
Літо закінчилося, але не для співачки Катерини Бужинської, яка досі відпочиває на пляжі у Греції.
Разом із молодшими дітьми та чоловіком Катя продовжує насолоджуватися морем і сонцем та тішити своїх підписників світлинами в купальнику.
До речі, обличчя двійнят Бужинська досі приховує під смайликами.
А ще у Греції Бужинська навчилася готувати рибу і морепродукти, чим також похвалилася в Instagram.
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