Бужинська в купальнику та чалмі посвітила тілом на грецькому пляжі

Літо закінчилося, але не для співачки Катерини Бужинської, яка досі відпочиває на пляжі у Греції.

Разом із молодшими дітьми та чоловіком Катя продовжує насолоджуватися морем і сонцем та тішити своїх підписників світлинами в купальнику.

До речі, обличчя двійнят Бужинська досі приховує під смайликами.

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А ще у Греції Бужинська навчилася готувати рибу і морепродукти, чим також похвалилася в Instagram.