Бужинська в купальнику та чалмі посвітила тілом на грецькому пляжі

4 вересня 2019, 12:27

Літо закінчилося, але не для співачки Катерини Бужинської, яка досі відпочиває на пляжі у Греції.

Разом із молодшими дітьми та чоловіком Катя продовжує насолоджуватися морем і сонцем та тішити своїх підписників світлинами в купальнику.

До речі, обличчя двійнят Бужинська досі приховує під смайликами.

 
У квітні Катя хвалилася, що скинула 4 кілограми

 
Співачка любить морський відпочинок та фото в купальнику
 

А ще у Греції Бужинська навчилася готувати рибу і морепродукти, чим також похвалилася в Instagram.


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