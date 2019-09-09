Куриленко в купальнику вляглася на столі перед фотографом

9 вересня 2019, 11:35

Французька актриса Ольга Куриленко попозувала у купальнику. "Дівчина Джеймса Бонда" красиво вляглася на столі.

Знімали Олю десь на свіжому повітрі в Іле-де-Франс.

 
Баришня вже лягли і просють (с)

"Сумую за вихідними!", - зізналася зірка у своєму Instagram.


 
Куриленко попозувала на столі
 
Іще пів красивої Олі

Нагадаємо, в листопаді Ольга святкуватиме своє 40-ліття.

 
Куриленко знову попозувала в купальниках

Як відомо, Куриленко виросла в Бердянську і планувала стати лікарем, аж поки в московському метро її не помітив представник модельної агенції.

 
А це Ольга в 15 років і її перші модельні фотопроби

Фото з Instagram Куриленко та Patrice van Malder


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