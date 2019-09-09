Куриленко в купальнику вляглася на столі перед фотографом
9 вересня 2019, 11:35
Французька актриса Ольга Куриленко попозувала у купальнику. "Дівчина Джеймса Бонда" красиво вляглася на столі.
Знімали Олю десь на свіжому повітрі в Іле-де-Франс.
"Сумую за вихідними!", - зізналася зірка у своєму Instagram.
Нагадаємо, в листопаді Ольга святкуватиме своє 40-ліття.
Як відомо, Куриленко виросла в Бердянську і планувала стати лікарем, аж поки в московському метро її не помітив представник модельної агенції.
Фото з Instagram Куриленко та Patrice van Malder
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