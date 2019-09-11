Байкова топлес попозувала з худобою. ФОТО
Середа, 11 вересня 2019, 13:44
Топ-модель Аліна Байкова стала обличчям рекламної кампанії одного з українських брендів.
У своєму Instagram вона показала кілька фото з кампейна, для якого позувала топлес, з коровами і на краю урвища.
"Історія цієї колекції про свободу і бажаннях сучасної мешканки мегаполісу. Про її пориві і внутрішні суперечки. Бути тут і зараз або відмовитися від усього, що є і вирватися на волю", - саме це втілює Байкова на фото.
Нагадаємо, не так давно Байкова світила тілом у Сен-Тропе. А перед тим знімалася в купальниках у Португалії.
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