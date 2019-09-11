Байкова топлес попозувала з худобою. ФОТО

Середа, 11 вересня 2019, 13:44

Топ-модель Аліна Байкова стала обличчям рекламної кампанії одного з українських брендів. 

У своєму Instagram вона показала кілька фото з кампейна, для якого позувала топлес, з коровами і на краю урвища. 

"Історія цієї колекції про свободу і бажаннях сучасної мешканки мегаполісу. Про її пориві і внутрішні суперечки. Бути тут і зараз або відмовитися від усього, що є і вирватися на волю", - саме це втілює Байкова на фото. 

 
"Україна у всій своїй красі", - підписала це фото Аліна
 
Груди моделі бачили, здається, уже всі
 
 
Така ось свобода у втіленні Аліни

Нагадаємо, не так давно Байкова світила тілом у Сен-Тропе. А перед тим знімалася в купальниках у Португалії. 

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