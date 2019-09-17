Як Астаф’єва у червоній сукенці з хлопаком у лісі танцювала. ВІДЕО

Співачка і модель Даша Астаф’єва знову знялася у кліпі харківської групи "Курган і Агрегат".

У відео на пісню "Габелі" артистка зіграла закохану дівчину, яка кружляла в танці з коханим у лісі.

Габелі – це те, що періодично прийде до кожного з нас. За словами хлопців, пісня була створена, аби відвернути людей від осінньої депресії. І для того, щоби було що слухати на підвіконні в унісон депресивним думкам.

Р - романтика

"Ми взяли в кліп Дашу, бо вона - прекрасна актриса. Плюс нам треба красива картинка, а наші три *бала не вивозять у даному аспекті", - розповів Аміль Насиров, учасник гурту.

К - кохання

"Було дуже приємно почути цю пісню однією з перших і, звичайно, мені було цікаво, що таке "Габелі". Хлопці з "Курган і Агрегат" - мої близькі друзі. Дуже люблю їх за чесність і щирість. У нашому шоу-бізнесі це рідкість. Під час зйомок кліпу вони приїхали до Києва і жили у мене тиждень. Я перейнялася цією атмосферою, було дуже цікаво спробувати себе саме в такій ролі", - розказала Астаф’єва.

Відео, до речі, знімали в клубі "Теплий Ламповий" і в лісі на "Видубичах".

Курган, агрегат і сир

Нагадаємо, у 2015-му році Даша грала сексі-вчительку у кліпі групи "Курга і Агрегат".