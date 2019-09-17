Гайтана в ліфчику та мінішортах запалила афротанцями. ВІДЕО
Співачка Гайтана готується до зйомки танцювального кліпу, тому активно репетирує хореографію разом із балетом. А запальними фрагментами з репетицій ділиться у своєму Instagram.
Днями вона виклала відео, на якому у коротеньких шортиках та спортивному ліфчику енергійно танцює так званий afrodance.
"Мій тато каже, що мова тіла жінки, каже більше про неї, ніж слова", - написала Гайтана.
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И ещё один фрагмент с предпоследней репетиции😁 Готова ли я к съёмкам? Чувствую, что да🥁Сегодня я репетирую в обуви @johnrichmond_ua , в которой я буду танцевать на съёмках клипа. Кроссовки просто 🔥 Я обожаю танцевать, а хореография @anya_bondarenko вдохновляет 🔥Я получаю огромное удовольствие 😎 #гайтана #диво #танціззірками #dancing #gaitana #choreography #afrodance