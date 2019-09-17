Гайтана в ліфчику та мінішортах запалила афротанцями. ВІДЕО

Співачка Гайтана готується до зйомки танцювального кліпу, тому активно репетирує хореографію разом із балетом. А запальними фрагментами з репетицій ділиться у своєму Instagram.

Днями вона виклала відео, на якому у коротеньких шортиках та спортивному ліфчику енергійно танцює так званий afrodance.

"Мій тато каже, що мова тіла жінки, каже більше про неї, ніж слова", - написала Гайтана.

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