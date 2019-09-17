Гайтана в ліфчику та мінішортах запалила афротанцями. ВІДЕО

Вівторок, 17 вересня 2019, 17:27

Співачка Гайтана готується до зйомки танцювального кліпу, тому активно репетирує хореографію разом із балетом. А запальними фрагментами з репетицій ділиться у своєму Instagram.

Днями вона виклала відео, на якому у коротеньких шортиках та спортивному ліфчику енергійно танцює так званий afrodance.

"Мій тато каже, що мова тіла жінки, каже більше про неї, ніж слова", - написала Гайтана.

 
Гайтана останнім часом регулярно хизується тілом у мережі
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Публикация от GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic) 14 Сен 2019 в 6:14 PDT

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