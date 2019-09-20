Каднай із Коляденком у новому кліпі посвітили голими торсами на коні та з веслами

П'ятниця, 20 вересня 2019, 17:36

Гурт KADNAY презентував відео на пісню "Полон", у якому всі учасники на чолі з Дімою Каднаєм та Філом Коляденком показали свою чоловічу сутність.

У кліпі, режисером якого став Костянтин Гордієнко, музиканти долали свої страхи та випробовували себе на міць.

Тому відеоряд вийшов дуже маскулінним. До того ж, знятий у Коростишевському гранітному кар’єрі.

 

"Цю роботу хотілося зробити дуже чоловічою. Процес подолання - такий важливий для становлення особистості. Коли шукаєш відповіді на ці запитання до самого себе - найголовніше - дія. Бездіяльність руйнує", - прокоментував Гордієнко.

 
У кліпі знялися 4 учасника KADNAY та артисти з балету Freedom
 
Філу дісталися весла та човен
 
А Дмитру - кінь 
 
 
У полоні цих красенів мріють опинитися тисячі дівчат 

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