Каднай із Коляденком у новому кліпі посвітили голими торсами на коні та з веслами

Гурт KADNAY презентував відео на пісню "Полон", у якому всі учасники на чолі з Дімою Каднаєм та Філом Коляденком показали свою чоловічу сутність.

У кліпі, режисером якого став Костянтин Гордієнко, музиканти долали свої страхи та випробовували себе на міць.

Тому відеоряд вийшов дуже маскулінним. До того ж, знятий у Коростишевському гранітному кар’єрі.

Реклама:

"Цю роботу хотілося зробити дуже чоловічою. Процес подолання - такий важливий для становлення особистості. Коли шукаєш відповіді на ці запитання до самого себе - найголовніше - дія. Бездіяльність руйнує", - прокоментував Гордієнко.

У кліпі знялися 4 учасника KADNAY та артисти з балету Freedom

Філу дісталися весла та човен

А Дмитру - кінь

У полоні цих красенів мріють опинитися тисячі дівчат

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: