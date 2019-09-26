"Починає холодати – дупа хоче наростати": Єфросиніна порадила, як пережити осінь

Телеведуча Маша Єфросиніна знає, як боротися не лише з осінньою депресією, а й із зайвою вагою, яка зазвичай з’являється з приходом холодів.

У своєму Instagram зірка дала 5 головних порад, котрі мають допомогти усім, хто не любить осінь.

"Обов'язково показатися своєму терапевту! Осінь і весна - періоди загострень всіх хронічних проблем. Тож аналізи здала, і спокійно на зимівлю", - радить Марія у першу чергу.

Маша розказала, як легко і радісно налаштуватися на осінь та зиму

"Контроль солодкого! Починає холодати – дупа хоче наростати. Якщо з'їдений влітку тортик можна було "виходити" у парку, та ще й спітніти при спеці, то з похолоданням тільце не хоче ніякої прогулянки, а тортик відкладається в утеплювальний круг на пузі", - наголосила Єфросиніна.

Також Маша радить лягати спати раніше, тому що у перехідний період відбувається перебудова організму, і йому необхідно висипатися.

Висипатися треба завжди, але восени це просто необхідно

"Одягайтеся красиво і в яскраве. Багато пояснювати не буду, самі подумайте - ми живемо в дивовижно несправедливому кліматі: з купальників у пуховик; з пуховика в босоніжки. Тому ті рідкісні тижні міжсезоння, що нам даються, треба використовувати з толком: сукні з чобітьми, тренчі з черевиками і костюми з хустками - станьте зірками стрітстайла - насамперед для СЕБЕ! Попереду півроку холодів! У підштаниках з начосом сильно модно не вдягнешся", - радить телезірка.

Вдягайтесь кольорово та красиво - радить Маша

І наостанок Марія закликає частіше займатися спортом.

"Природна тяга до рухів скорочується. Вже, як влітку, не пройдеш пішки пів міста, а викликаєш таксі або чекаєш транспорт. Тому плюс одне-два тренування в тиждень. Але тільки тими фізичними навантаженнями, які приносять задоволення, а не ненависть до всіх накачаних чоловіків тільки від того, що вони нагадують вашого тренера Валеру", - пожартувала Єфросиніна.

Зі спортом, звісно, важче. Але якщо не додасте кількість тренувань, то хоча б не кидайте ті, які були

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розказувала, як долати стрес та виглядати гарно у 40 років.

Фото з Instagram