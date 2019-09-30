Тиждень моди в Парижі: Шоптенко в шортах та Сільченко на подіумі з голлівудськими зірками

Хореограф Олена Шоптенко на два дні вирвалася з київських клопотів до Парижа, де відбувся Тиждень моди. Там вона надихнулася атмосферою та показала свої струнці ніжки у коротких шортах.

Також на паризькому fashion week засвітилася і дизайнерка Катя Сільченко. Вона не просто подивилася покази останніх колекцій, а й сама пройшлася подіумом у компанії відомих актрис.

Світлинами, відео і враженнями українки ділилися у своїх Instagram.

"Мене точно не можна назвати модницею. Я рідко ходжу на покази і не страждаю речизмом. Я не стежу за новинками і колекціями, мої головні колекції - це "тренувальний одяг сезон 2010-2019". Але, відвідавши тиждень моди в Парижі, я знайшла для себе щось інше. Це таке джерело ідей і натхнення, що я заряджена образами та ідеями на рік вперед. Тут все оточене стилем і творчістю. І місто, і покази, і люди", - написала Шоптенко.

"За ці два дуже насичених дні я побувала на показах світових дизайнерів, відвідала офіс Карла Лагерфельда і побачила його команду, приміряла французькі образи, навчилася робити помаду і ще багато чого", - похвалилася Олена

"Я знову побувала в казці. Уже тільки в Києві усвідомила, в яке чудове місце я потрапила. Скільки красивого одягу, місць, людей і навіть красивої їжі я побачила. Париж - однозначно тепер моя нова любов. Востаннє я була там 10 років тому на чемпіонаті світу з бальних танців і бачила тільки танцювальний зал і Ейфелеву вежу. Цього разу я так і не побачила Ейфелеву вежу, але побувала в наймодніших місцях Парижа і відчула на собі, як це - бути в центрі світової краси", - зазначила танцівниця. ⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 28 Сен 2019 в 6:29 PDT

"Мої друзі! це був не показ, це справжній гімн жінкам ❤️ сильним, гідним, впевненим, веселим, шляхетним! Була така концентрація неймовірної енергії (відчуття, що ти в потоці) ми і сміялися, плакали від щастя... Музика заворожувала... мурахи по тілу ... настільки сильно пробрало мене і кожного глядача в залі!", - написала Катя Сільченко про показ, у якому взяла участь в якості моделі разом із актрисами Амбер Хьорд, Хелен Міррен та іншими.



Сільченко вийшла на подіум як обличчя бренду L'Oreal

У тому самому показі взяла участь і боса Хелен Міррен

Нагадаємо, у травні Сільченко і Шоптенко разом були на Каннському кінофестивалі.