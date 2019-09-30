Тиждень моди в Парижі: Шоптенко в шортах та Сільченко на подіумі з голлівудськими зірками
Хореограф Олена Шоптенко на два дні вирвалася з київських клопотів до Парижа, де відбувся Тиждень моди. Там вона надихнулася атмосферою та показала свої струнці ніжки у коротких шортах.
Також на паризькому fashion week засвітилася і дизайнерка Катя Сільченко. Вона не просто подивилася покази останніх колекцій, а й сама пройшлася подіумом у компанії відомих актрис.
Світлинами, відео і враженнями українки ділилися у своїх Instagram.
"Мене точно не можна назвати модницею. Я рідко ходжу на покази і не страждаю речизмом. Я не стежу за новинками і колекціями, мої головні колекції - це "тренувальний одяг сезон 2010-2019". Але, відвідавши тиждень моди в Парижі, я знайшла для себе щось інше. Це таке джерело ідей і натхнення, що я заряджена образами та ідеями на рік вперед. Тут все оточене стилем і творчістю. І місто, і покази, і люди", - написала Шоптенко.
"Я знову побувала в казці. Уже тільки в Києві усвідомила, в яке чудове місце я потрапила. Скільки красивого одягу, місць, людей і навіть красивої їжі я побачила. Париж - однозначно тепер моя нова любов. Востаннє я була там 10 років тому на чемпіонаті світу з бальних танців і бачила тільки танцювальний зал і Ейфелеву вежу. Цього разу я так і не побачила Ейфелеву вежу, але побувала в наймодніших місцях Парижа і відчула на собі, як це - бути в центрі світової краси", - зазначила танцівниця. ⠀
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"Мої друзі! це був не показ, це справжній гімн жінкам ❤️ сильним, гідним, впевненим, веселим, шляхетним! Була така концентрація неймовірної енергії (відчуття, що ти в потоці) ми і сміялися, плакали від щастя... Музика заворожувала... мурахи по тілу ... настільки сильно пробрало мене і кожного глядача в залі!", - написала Катя Сільченко про показ, у якому взяла участь в якості моделі разом із актрисами Амбер Хьорд, Хелен Міррен та іншими.
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Мои друзья! это был не показ) это настоящий гимн женщинам ❤️ сильным, достойным ,уверенным, веселым, благородным! Была такая концентрация невероятной энергии (ощущение, что ты в потоке)мы и смеялись, плакали от счастья ,,,музыка завораживала ,,,мурашки по телу...настолько сильно пробрало меня и Каждого зрителя в зале! Теперь я точно знаю, что L’Oréal Paris - это не только косметика, это целая философия о женщине, и как же я рада быть частью этой команды❤️ @lorealmakeup @lorealskin @lorealhair #lorealpfw L'Oréal Paris, #becauseiworthit, #аджеяцьоговарта 💄 @slavachaika 💋/ My friends, this wasn’t just a show, it was a real hymn to all the women❤ Strong, worthy, confident, happy, noble! There was such an incredible concentration of energy (the feeling that you’re in a stream) we laughed, cried for joy,,, the music was fascinating,,, I had goose bumps... It really got me and every spectator so hard! Now I definitely know that L'Oréal Paris is not only about cosmetics, it’s the whole philosophy of woman and I’m so grateful to be part of this team❤
Нагадаємо, у травні Сільченко і Шоптенко разом були на Каннському кінофестивалі.