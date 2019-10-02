Знову за своє: Седюк у Парижі припав до взуття Тімберлейка

Скандальний пранкер Віталій Седюк знову взявся за своє. І цього разу жертвою його витівки став співак Джастін Тімберлейк, який завітав до Парижа на показ бренду Louis Vuitton.

Як повідомляє Page Six, дружина Джастіна, актриса Джессіка Біль, злякалася, коли Седюк раптово припав до ніг її чоловіка. Але охоронець співака швидко відтягнув жартівника.

Седюк знову потрапив до західної преси

Сам Седюк, звісно ж, одразу похвалився витівкою у своєму Instagram.

"Полірую взуття Джастіна", - написав Віталік

Нагадаємо, останньою витівкою Седюка було оголення дупи під час виступу Джамали на "Євробаченні". Той жарт обійшовся Віталіку у 8,5 тисяч гривень штрафу.

А перед тим Седюк намагався поцілувати сідниці Кім Кардашян.

У 2014-му через напад на Бреда Пітта Віталіка засудили до громадських робіт.

Фото з Instagram