Астаф’єва з голою спиною притулилася до ірландського бійця. ФОТО
Середа, 23 жовтня 2019, 14:31
Ірландський боєць Конор МакГрегор, світлини якого можна бачити на рекламі у київському метро, завітав до столиці.
Спортсмен виступив на прес-конференції, де говорив про феноменальність українського боксу, зокрема, боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. А потім Конор із дружиною пішли на вечірку, влаштовану на честь нього.
Фото з івенту оприлюднив JetSetter.
Серед гостей заходу були помічені спортсмен і депутат Жан Беленюк, ресторатор-депутат Микола Тищенко, шоумен Андрій Джеджула та співачка Даша Астаф’єва.
А головною прикрасою вечора стала Maruv та її дівчата-танцівниці.
Фото JetSetter.ua
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