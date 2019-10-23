Астаф’єва з голою спиною притулилася до ірландського бійця. ФОТО

Ірландський боєць Конор МакГрегор, світлини якого можна бачити на рекламі у київському метро, завітав до столиці.

Спортсмен виступив на прес-конференції, де говорив про феноменальність українського боксу, зокрема, боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. А потім Конор із дружиною пішли на вечірку, влаштовану на честь нього.

Фото з івенту оприлюднив JetSetter.

Серед гостей заходу були помічені спортсмен і депутат Жан Беленюк, ресторатор-депутат Микола Тищенко, шоумен Андрій Джеджула та співачка Даша Астаф’єва.

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Даша не лише зробила фото з Конором, але й помацала його за м'язисте тіло

А головною прикрасою вечора стала Maruv та її дівчата-танцівниці.

МакГрегора супроводжувала дружина Ді Девлін

Конора навіть короваєм годували

Жан Беленюк тепер депутат, але головна його діяльність все ж таки - професійний спорт

Зе-депутат Микола Тищенко, як відомо, ще й майстер спорту з дзюдо

Шоумен Андрій Джеджула прийшов подивитися на МакГрегора зблизька

Maruv розважила гостей співами і своїми ногами

Фото JetSetter.ua