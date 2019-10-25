Дупця в сіточці, фламінго та чоловік із величезним… хоботом: Каменських презентувала яскравий КЛІП

Поки Настя Каменських і Потап ніжаться під сонечком на березі океану, у мережі роздивляються яскравий і дещо психоделічний кліп NK іспанською.

Відео на пісню "Elefante" не схоже на все те, що Настя робила раніше, і дуже нагадує роботи західних поп-зірок Нікі Мінаж, Lady Gaga тощо.

"Кліп переносить нас у світ екзотики, яскравих і екстраординарних персонажів. Адже світ повинен бути саме таким - строкатим і барвистим, наповненим цікавими, унікальними і незвичайними особистостями. Саме вони роблять життя захоплюючим. Треба пам'ятати, що наша нестандартність в нашому самовираженні", - розказав про відео його режисер Леонід Колосовський.

Настя презентувала другий іспанськомовний кліп

"Своєю музикою я хочу надихнути кожного бути відкритим до світу і прагнути пізнати всі його грані і культури. У цьому відео ми намагалися передати основні людські цінності і любов до індивідуальності. Кожен з нас унікальний, і я закликаю всіх любити себе такими, якими ви є! Врешті решт, наша неповторність - це сила, яка може змінити світ на краще", - прокоментувала Каменських.

Настя повернулася до нас найвигіднішим ракурсом

Гусари, мовчати!

Чоловік-слон - головний герой відео і пісні NK

Схоже, Потап сам шокований тим, що там відбувається

Гриб тут явно не просто так...

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