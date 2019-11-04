82-річна Лариса Кадочнікова прикрасила обкладинку глянцю

Зірка фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", 82-річна актриса театру та кіно Лариса Кадочнікова знялася для глянцю.

Уперше обкладинку модного журналу Pink прикрасила модель віком за 60.

Колишня дружина режисера Юлія Іллєнка запевняє, що їй завжди 18 років, а робота – це головний рецепт її молодості.

Важко повірити, що Ларисі Кадочниковій 82 роки

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"Робота для справжньої актриси - основа її здоров'я. Коли у мене є робота, я чудово виглядаю", - запевняє Кадочнікова.

Актриса вважає, що їй завжди 18

Уперше для обкладинки Pink зняли жінку поважного віку

Фото Pink.ua