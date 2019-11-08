Брежнєва у шкіряних штанах виклалася на дивані і поділилася лайфхаками для фігури

Співачка Віра Брежнєва запевняє, що у буквальному сенсі живе в дорозі. Але навіть в умовах постійних переїздів і перельотів їй вдається зберігати чудову форму та колір обличчя.

За багаторічну кар’єру 37-річна Віра винайшла власні лайфхаки і охоче поділилася ними в інтерв’ю російському виданню Grazia.

"Для мене виключно важливим є питання харчування. Я їм за режимом - незалежно від того, в якій країні або часовому поясі перебуваю. І п'ю багато води. Інакше метаболізм мені не пробачить", - перш за все наголошує співачка.

Режимне харчування і багато води - основні правила Віри

Реклама:

"Вечеряю в день концерту завжди рано, а після - тільки п'ю чай. Хоча брехати не буду, іноді дуже хочеться їсти. За часів "ВІА Гри" я, до речі, любила смачненько попоїсти після виступів. Самі розумієте, до чого це призводило", - зізнається Брежнєва.

"Ну і, звичайно, спорт. Тренування намагаюся не пропускати навіть на гастролях - вожу з собою фітнесгумки, по можливості ходжу в зал, займаюся з тренером по Skype", - запевняє Віра.

Навіть у готелях та потягах Брежнєва не забуває про тренування

"Ще одне правило - 100 лімфодренажних стрибків натщесерце. Вожу з собою валик для спини і завжди роблю розтяжку, тому що ноги болять від підборів. Можу прямо в поїзді нею зайнятися. І маски! Багато різноманітних масок!" - ділиться власними секретами артистка.

Ви теж пішли гуглити, що таке ці лімфодренажні стрибки?:)

До речі, свої вбрання та сценічні костюми Брежнєва переважно вибирає сама.

"Зараз я задоволена своїм стилем, я навчилася себе чути, довіряти своєму смаку і інтуїції. Безумовно, в моїй команді є професіонали, люди, які впливали і впливають на формування моего стилю ... Але коли я переглядаю фотографії часів своєї юності, мені подобається, як я там одягнена! До речі, відтоді мені подобаються секонд-хенди", - зізналася Віра.

"А взагалі, людина, якій я повністю довіряю в питаннях стилю, - це мій чоловік. Сумніваючись між двома нарядами, завжди раджуся з ним, тому що він точно вкаже на кращий", - наголосила зірка.

Меладзе - головний стиліст Брежнєвої

Фото Grazia та з Instagram