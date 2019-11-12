13-річна донька Фреймут показала, як тусить і танцює в одязі власного дизайну

Старша дочка телеведучої Олі Фреймут, 13-річна Злата Мітчелл активно веде Instagram, де показує фрагменти свого цікавого підліткового життя.

Дівчину часто сварять у коментарях за те, що вона занадто доросло виглядає та користується косметикою, але її та її зіркову маму це аж ніяк не хвилює.

Днями Злата виклала селфі, на якому вона зі стрілками на очах та у модних окулярах, а перед тим дівчина поділилася відеонарізкою фрагментів своїх тусовок із друзями.

Златі всього 13, але вона вже не боїться червоної помади та яскравиї жіночих луків

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Така ось модна дочка у Фреймут

Крім того, доня Фреймут вже понад рік грається у дизайнерку, роблячи одяг зокрема і для танців. Ними вона займається серйозно, що помітно з її відео в тому ж Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 20 Окт 2019 в 12:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram out of this world🌚🌛 Публикация от Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 19 Июл 2019 в 1:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 7 Сен 2019 в 11:15 PDT

Дизайнерка, танцівниця і блогерка. А чого досяг ти?

Нагадаємо, у жовтні минулого року Злата Мітчел презентувала колекцію одягу власного дизайну. Тоді Фреймут заявила, що майбутнє за такими зухвальцями, як її донька.

Фото і відео з Instagram Злати