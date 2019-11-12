13-річна донька Фреймут показала, як тусить і танцює в одязі власного дизайну
Старша дочка телеведучої Олі Фреймут, 13-річна Злата Мітчелл активно веде Instagram, де показує фрагменти свого цікавого підліткового життя.
Дівчину часто сварять у коментарях за те, що вона занадто доросло виглядає та користується косметикою, але її та її зіркову маму це аж ніяк не хвилює.
Днями Злата виклала селфі, на якому вона зі стрілками на очах та у модних окулярах, а перед тим дівчина поділилася відеонарізкою фрагментів своїх тусовок із друзями.
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Druzyaaaa🦹🏻♂️🖤 spasibo vam ❤️ Lyubimie ludi: @podserdtsem__ @chernetos @gayar47 @viisks @samokhvalovarseniy59 @christinakostur @arinanikonovaaa @alinashymanska @pv.erika_ @veronika_lukyanenko @plnskl @valeriia__77.12 @polina_l1 @lubasha_konstantinova @zhevagoangelina @yelizavetabernadska @v._.cccc @shuliakovska_official_ @mishabarinov0 @allex_sokolov @valenchuk_l @msotrap @1lukian1 @димасик Вы хотели больше видео с жизни? Вот! Выбрала самые адекватные момент🖤 Цените своих людей! Их больше, но видео на час я не могу выложить😂🕺🏼 #la247#passionfightersla
Крім того, доня Фреймут вже понад рік грається у дизайнерку, роблячи одяг зокрема і для танців. Ними вона займається серйозно, що помітно з її відео в тому ж Instagram.
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Нагадаємо, у жовтні минулого року Злата Мітчел презентувала колекцію одягу власного дизайну. Тоді Фреймут заявила, що майбутнє за такими зухвальцями, як її донька.
Фото і відео з Instagram Злати