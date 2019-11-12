Шоптенко показала першу стрижку сина, якої страшенно боялася

Хореографиня Олена Шоптенко розказала про те, що страшенно боялася робити зі своїм сином уперше.

Як виявилося, її жахливо лякала необхідність постригти малюка, якому влітку виповнися рік.

Про те, як чоловік Олексій Іванов допоміг вирішити цю проблему, Олена написала у своєму Instagram.

"Першої стрижки сина я боялася жахливо. Я переглянула всі перукарні, послуги на дому, ролики в ютюбі (до речі, після них я взагалі вирішила, що нехай росте, поки не відпаде само), вибирала 2 місяці дитячі машинки, радилася з подругами, відкладала на завтра", - згадала Шоптенко.

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"Потім ми з нянею ходили навколо цього питання хороводами ще кілька тижнів, і я постійно відкладала з фразою "я все вирішу". Знову радилася з подругами, знову ролики в ютюбі і знову "йому і так добре", - зізналася вона.

Таку зачіску Олексій-молодший мав до стрижки

"Чоловік довго спостерігав за цим процесом, мовчав і посміхався. Потім дістав машинку і зі словами "буде весело" посадив сина на стілець у ванній і маму поруч. У зв'язку з цим у мене 2 питання: Коли повернеться моя дитина? І як змусити чоловіка перестати сміятися, дивлячись на дитину, і наспівувати "Я начал жизнь в трущобах городских"? - пожартувала Олена.

А тепер тато позбавив сина волоссячка, і Олена не впізнає свого малюка. До слова, обличчя хлопця батьки досі не показували у мережі

Нагадаємо, вже через два місяці після появи первістка танцівниця Шоптенко повернулася до роботи.