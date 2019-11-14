"Голову не помила": Королевська в кепці у Раді розсмішила мережу

14-го листопада депутати зібралися у Раді, щоби ухвалити бюджет на наступний рік.

І, схоже, найбільше уваги своїм виглядом привернула Наталія Королевська, яка прийшла на роботу наче з тенісного корту - у білій кепці.

Фото у Facebook оприлюднив Ян Доброносов, і коментатори вже змагаються у дотепності.

"Голову не помила", "Приїхала на гольфкарі?", "Великий теніс у Раді" і ще багато чого пишуть про "діловий" стиль Наталії

Новий стиль чи таки брудна голова?

Як відомо, раніше Королевська неодноразово приходила у парламент в дорогезних кросівках.

Фото Ян Доброносов та Дмитро Ларін