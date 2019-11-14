"Голову не помила": Королевська в кепці у Раді розсмішила мережу
Четвер, 14 листопада 2019, 16:27
14-го листопада депутати зібралися у Раді, щоби ухвалити бюджет на наступний рік.
І, схоже, найбільше уваги своїм виглядом привернула Наталія Королевська, яка прийшла на роботу наче з тенісного корту - у білій кепці.
Фото у Facebook оприлюднив Ян Доброносов, і коментатори вже змагаються у дотепності.
Як відомо, раніше Королевська неодноразово приходила у парламент в дорогезних кросівках.
Фото Ян Доброносов та Дмитро Ларін
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