Астаф’єву зняли у сітці на голе тіло та перетворили на статую

Співачка і модель Даша Астаф’єва показала в мережі нові фотоексперименти.

Красуня попозувала у колготках в сіточку на голе тіло, але, звісно ж, прикрила найцікавіше.

До того ж, фото Даші використали у колажі із зображенням статуї. Вийшло ніби скульптура має обличчя Астаф’євої у вуалі.

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Вийшло таке собі чорно-біле ретро з попою в сіточці

"Все, як я люблю і можу собі дозволити", - підписала це фото співачка

До речі, нещодавно Астаф'єва ділилася світлинами з паркінгу, на яких вона з довжелезним волоссям.