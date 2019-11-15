Астаф’єву зняли у сітці на голе тіло та перетворили на статую
П'ятниця, 15 листопада 2019, 12:49
Співачка і модель Даша Астаф’єва показала в мережі нові фотоексперименти.
Красуня попозувала у колготках в сіточку на голе тіло, але, звісно ж, прикрила найцікавіше.
До того ж, фото Даші використали у колажі із зображенням статуї. Вийшло ніби скульптура має обличчя Астаф’євої у вуалі.
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Collaboration of geniuses @jekagdetotut & @danaadubovaya #mua @mogila_tatiana #assist @anariadnaa
До речі, нещодавно Астаф'єва ділилася світлинами з паркінгу, на яких вона з довжелезним волоссям.
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