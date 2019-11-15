Єфросиніна у Кенії побачила дупу зебри та погодувала жирафа
Телеведуча і посол ООН Маша Єфросиніна з’їздила до Кенії на самміт з проблем населення планети, де зокрема обговорювали права жінок та їх захист від насилля.
І крім того, що Марія долучилася до серйозних тем і доповіла про ситуацію в Україні, вона ще й встигла трохи розважитися. Наприклад, погодувала жирафів та подивилася на зебр і буйволів у національному парку в Найробі.
Трохи фото з тваринами Єфросиніна виклала у своєму Instagram.
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Два года назад, во время моего выступления в Киеве, в зале поднялась девушка и задала в микрофон вопрос: «Меня 19 лет бьёт муж, в двух местах проломлен череп! Скажите мне, как уйти от него? Я сама не могу ...» Вслед за ней повставали другие женщины.. Я в тот момент поняла, что моя жизнь изменилась! До этого вопроса я была уверена, что встречаюсь с женщинами, чтобы мотивировать их заниматься собой, здоровьем и поднимать самооценку! Но к этому вопросу меня жизнь не подготовила) И вот сегодня я стою на сцене саммита ООН по проблемам населения планеты, правам женщин и их защите от насилия, и рассказываю о ситуации в Украине. Этим постом я хочу обратиться ко всем, кто меня читает: если вас не касается ( слава богу!) тема насилия, ни психологического, ни физического, то просто знайте, жизнь нужно проживать по своему внутреннему зову, и тогда она преподнесёт вам такие же эмоции, как я сейчас испытываю, находясь рядом с самыми сильными и прогрессивными женщинами планеты! Если же вы те, кому тут посвящены часы дискуссий и панелей, помните, в Украине вы защищены законом ( чего нет в некоторых странах), и у вас есть права! Всё, что вам необходимо—это поверить в это и стать сильными, чтобы бороться за свою жизнь и жизнь своих детей! #icpd25 #unfpaukraine #ambassador @_unfpa_ukraine_
"Хочете дізнатися, що таке разводняк для туристів - їдьте в національний парк Найробі. Дупа зебри - це найкраще, що ми побачили за п'ять годин торохтіння по пустирях", - написала Маша.
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Нагадаємо, у травні 2018-го року Маша Єфросиніна стала послом ООН з питань народонаселення.
Фото з Instagram