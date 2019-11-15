Єфросиніна у Кенії побачила дупу зебри та погодувала жирафа

Телеведуча і посол ООН Маша Єфросиніна з’їздила до Кенії на самміт з проблем населення планети, де зокрема обговорювали права жінок та їх захист від насилля.

І крім того, що Марія долучилася до серйозних тем і доповіла про ситуацію в Україні, вона ще й встигла трохи розважитися. Наприклад, погодувала жирафів та подивилася на зебр і буйволів у національному парку в Найробі.

Трохи фото з тваринами Єфросиніна виклала у своєму Instagram.

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"Хочете дізнатися, що таке разводняк для туристів - їдьте в національний парк Найробі. Дупа зебри - це найкраще, що ми побачили за п'ять годин торохтіння по пустирях", - написала Маша.

Нагадаємо, у травні 2018-го року Маша Єфросиніна стала послом ООН з питань народонаселення.

Фото з Instagram