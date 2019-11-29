Дементьєва з чоловіком помандрували серед айсбергів у чилійській Антарктиці

5 днів без зв’язку на кораблі там, де з’єднуються Тихий і Атлантичний океани, серед айсбергів та неймовірних краєвидів так званої чилійської Антарктики.

Саме таку подорож влаштували собі подружжя В’ячеслав Константіновський і Юліана Дементьєва наприкінці листопада.

Компанію затятим мандрівникам склали брат-близнюк Олександр Константіновський з дружиною та подруга Юліани – модель Елла Кандиба.

Світлинами і відео своєї поїздки Дементьєва ділилася в Instagram.

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Константіновський і Дементьєва полюбляють відвідувати далекі екзотичні місця

Цього разу вони побували на архіпелазі Вогняна Земля у Чилі

Брати Олександр і В'ячеслав Константіновські частенько подорожують разом

Нагадаємо, буквально у жовтні Дементьєва відпочивала в Єгипті. А торік вони з чоловіком влаштовували собі "дикі канікули" в Африці.

Фото і відео з Instagram