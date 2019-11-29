Дементьєва з чоловіком помандрували серед айсбергів у чилійській Антарктиці

П'ятниця, 29 листопада 2019, 13:57

5 днів без зв’язку на кораблі там, де з’єднуються Тихий і Атлантичний океани, серед айсбергів та неймовірних краєвидів так званої чилійської Антарктики.

Саме таку подорож влаштували собі подружжя В’ячеслав Константіновський і Юліана Дементьєва наприкінці листопада.

Компанію затятим мандрівникам склали брат-близнюк Олександр Константіновський з дружиною та подруга Юліани – модель Елла Кандиба.

Світлинами і відео своєї поїздки Дементьєва ділилася в Instagram.

 
Константіновський і Дементьєва полюбляють відвідувати далекі екзотичні місця 
 
Цього разу вони побували на архіпелазі Вогняна Земля у Чилі 
 
Брати Олександр і В'ячеслав Константіновські частенько подорожують разом 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

We will keep this moment in our hearts forever ❤️ @yulianadementyeva

Публикация от Ella Kandyba (@ellakandyba) 28 Ноя 2019 в 6:36 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Day 2 - Pia Gletscher 🌬 ⠀ New and amazing experience in my life 💙

Публикация от Ella Kandyba (@ellakandyba) 28 Ноя 2019 в 1:31 PST

Нагадаємо, буквально у жовтні Дементьєва відпочивала в Єгипті. А торік вони з чоловіком влаштовували собі "дикі канікули" в Африці. 

Фото і відео з Instagram

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів