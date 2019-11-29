Дементьєва з чоловіком помандрували серед айсбергів у чилійській Антарктиці
5 днів без зв’язку на кораблі там, де з’єднуються Тихий і Атлантичний океани, серед айсбергів та неймовірних краєвидів так званої чилійської Антарктики.
Саме таку подорож влаштували собі подружжя В’ячеслав Константіновський і Юліана Дементьєва наприкінці листопада.
Компанію затятим мандрівникам склали брат-близнюк Олександр Константіновський з дружиною та подруга Юліани – модель Елла Кандиба.
Світлинами і відео своєї поїздки Дементьєва ділилася в Instagram.
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We will keep this moment in our hearts forever ❤️ @yulianadementyeva
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Day 2 - Pia Gletscher 🌬 ⠀ New and amazing experience in my life 💙
Нагадаємо, буквально у жовтні Дементьєва відпочивала в Єгипті. А торік вони з чоловіком влаштовували собі "дикі канікули" в Африці.
Фото і відео з Instagram