Весілля Потапа, Новий рік з Поляковою і Великдень із Винником: артисти представили кліп-саундтрек

Коли б ви ще зустріли Новий рік з Олею Поляковою, поїли паски з Олегом Винником та побували на весіллі у Потапа?. А в новому кліпі на спільний саундтрек артистів до комедії "Скажене Весілля 2" якраз все це відбувається

Пісня "Свят! Свят! Свят!" присвячена усім улюбленим святам країни.

За сюжетом кліпу глядачі святкують разом з артистами, завітавши до них у гості.

Горбунову дісталася роль тамади

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Полякова, як завжди, з голими ногами

"Ми вирішили зіграти ще одне весілля, тільки на цей раз кіношне. В мене ще свіжі спогади про те, як це – бути нареченим, тому я почувався у цьому образі впевнено. Вважаю, що у класного свята завжди повинен бути заводила – Сатурн, навколо якого інші, як кільця, обертаються. Головне, тримати швидкий, веселий та розривний темп, як в нашому тріо народних "бенгерістів", - розказав Потап.

На своєму весіллі він був веселішим

"Я дуже люблю дарувати людям свято. І точно знаю, що ніякі декорації не допоможуть відчути його сповна без натхнення, радості і правильної внутрішньої мотивації. Радий, що за сюжетом відзначаю саме Великдень. З великою повагою ставлюся до цього свята та його традицій, тому для мене був дуже важливим момент, коли я виносив гостям власноруч приготовану паску", - заявив Винник.

Виннику у кліпі дісталися паски

"Гарне свято - як концерт, з якого люди не виходять до самого закінчення. Все вдалось, якщо гості розходяться вранці задоволені та веселі! Як ми з хлопцями після зйомок кліпу. Ми зробили одне спільне діло на благо Нового Року та України. Мені здається, вийшло найнепередбачуваніше тріо", - зазначила Полякова.

Оля Полякова з піднятими цицями зустрічала Новий рік

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