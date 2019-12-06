Лобода, Maruv і Барських заспівали на ювілеї у Ярославського

П'ятниця, 6 грудня 2019, 10:53

5-го грудня харківський олігарх Олександр Ярославський відзначав ювілей – йому виповнилося 60 років.

Свято з родиною та зірками шоу-бізнесу багатій влаштував не в Лондоні, де живе останні кілька років, а у рідному Харкові.

Там цього дня ювіляр відкрив музей Євро-2012, експозиція якого розташована у його ж готелі. І, судячи зі всього, в тому ж готелі ввечері відбулося свято з нагоди дня народження.

Для гостей Ярославського заспівали зірки першого ешелону – Світлана Лобода, Maruv та Макс Барських. Варто зауважити, що вартість виступу Лободи на корпоративі – приблизно 100 тисяч євро, а ціна виступу Барських – від 50-ти тисяч євро.

Фото і відео виклала в Instagram жінка бізнесмена Марина Ярославська. 

 
Ярославські зіграли "казкове весілля" у Лондоні у травні 2018-го. На той момент вони були вже 12 років у шлюбі 
 
Ярославському 60, а його дружині тільки-но виповнилося 32 
 
 
 
Марина нагадала, якими вони були на початку стосунків
 
Той випадок, коли харківський олігарх намагається бути лондонським аристократом 
 
На ювілеї співала і вигиналася Maruv
 
Макс Барських, гонорар якого від 50 тисяч євро 
 
І найдорожча - Лобода 
 

Фото з Instagram

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