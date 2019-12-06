5-го грудня харківський олігарх Олександр Ярославський відзначав ювілей – йому виповнилося 60 років.

Свято з родиною та зірками шоу-бізнесу багатій влаштував не в Лондоні, де живе останні кілька років, а у рідному Харкові.

Там цього дня ювіляр відкрив музей Євро-2012, експозиція якого розташована у його ж готелі. І, судячи зі всього, в тому ж готелі ввечері відбулося свято з нагоди дня народження.

Для гостей Ярославського заспівали зірки першого ешелону – Світлана Лобода, Maruv та Макс Барських. Варто зауважити, що вартість виступу Лободи на корпоративі – приблизно 100 тисяч євро, а ціна виступу Барських – від 50-ти тисяч євро.

Фото і відео виклала в Instagram жінка бізнесмена Марина Ярославська.

Ярославські зіграли " казкове весілля" у Лондоні у травні 2018-го. На той момент вони були вже 12 років у шлюбі

Ярославському 60, а його дружині тільки-но виповнилося 32

Марина нагадала, якими вони були на початку стосунків

Той випадок, коли харківський олігарх намагається бути лондонським аристократом

На ювілеї співала і вигиналася Maruv

Макс Барських, гонорар якого від 50 тисяч євро

І найдорожча - Лобода

Фото з Instagram