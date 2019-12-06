Лобода, Maruv і Барських заспівали на ювілеї у Ярославського
П'ятниця, 6 грудня 2019, 10:53
5-го грудня харківський олігарх Олександр Ярославський відзначав ювілей – йому виповнилося 60 років.
Свято з родиною та зірками шоу-бізнесу багатій влаштував не в Лондоні, де живе останні кілька років, а у рідному Харкові.
Там цього дня ювіляр відкрив музей Євро-2012, експозиція якого розташована у його ж готелі. І, судячи зі всього, в тому ж готелі ввечері відбулося свято з нагоди дня народження.
Для гостей Ярославського заспівали зірки першого ешелону – Світлана Лобода, Maruv та Макс Барських. Варто зауважити, що вартість виступу Лободи на корпоративі – приблизно 100 тисяч євро, а ціна виступу Барських – від 50-ти тисяч євро.
Фото і відео виклала в Instagram жінка бізнесмена Марина Ярославська.
Фото з Instagram
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