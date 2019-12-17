Дівчина-байк і краля в золотому боді: яскрава фотосесія Ірини Шейк

Російська супермодель Ірина Шейк приміряла кілька звабливих і зухвалих образів для глянцю.

Золоте боді, синій градієнт та байк - такою 33-річну красуню побачив модельєр і фотограф Манфред Тьєррі Мюглер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 16 Дек 2019 в 10:06 PST

Він зняв Іру для журналу 7hollywood.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 7HOLLYWOOD (@7hollywood_mag) 16 Дек 2019 в 8:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 7HOLLYWOOD (@7hollywood_mag) 16 Дек 2019 в 8:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manfred Thierry Mugler (@manfredthierrymugler) 16 Дек 2019 в 8:56 PST

Нагадаємо, 2019-й був не надто вдалим роком для Шейк. Вона розійшлася з батьком своєї маленької доньки Лії, актором Бредлі Купером. Подейкували, кінозірка, який так і не зводив Ірину до вівтаря, захопився співачкою Lady Gaga, але зрештою розбив серце і їй.

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