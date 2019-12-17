Дівчина-байк і краля в золотому боді: яскрава фотосесія Ірини Шейк
Вівторок, 17 грудня 2019, 10:20
Російська супермодель Ірина Шейк приміряла кілька звабливих і зухвалих образів для глянцю.
Золоте боді, синій градієнт та байк - такою 33-річну красуню побачив модельєр і фотограф Манфред Тьєррі Мюглер.
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Він зняв Іру для журналу 7hollywood.
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Нагадаємо, 2019-й був не надто вдалим роком для Шейк. Вона розійшлася з батьком своєї маленької доньки Лії, актором Бредлі Купером. Подейкували, кінозірка, який так і не зводив Ірину до вівтаря, захопився співачкою Lady Gaga, але зрештою розбив серце і їй.
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