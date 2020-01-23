Топмодель Наталія Гоций прикрасила обкладинку лютневого номера журналу Elle та поділилася принципами свого харчування.

Наталія вже майже рік, як перейшла на модне нині інтервальне голодування, тому на власному досвіді ділиться його перевагами.

А ще Гоций у грудні минулого року коротко підстриглася і в такому образі попозувала топлес.

"На мене дуже вплинули життя і ритм в Нью-Йорку. На самому початку я просто поділила продукти на шкідливі і корисні. Список шкідливих весь час збільшувався, з корисних врешті решт нічого не залишилося, крім йогурту, а незабаром відмовилася і від молочного", - згадує Наталія, розповідаючи про своє харчування.

"Я знаходила якісь мінуси в усьому, навіть у фруктах і овочах. Свою "золоту середину" в харчуванні мені допомогли знайти фахівці", - зауважила вона.

Зі спорту Наталія обирає пілатес, кроссфіт. А колись вона багато бігала з тренером і навіть готувалася до марафону.

"Тепер, орієнтуючись виключно на власні бажання, намагаюся їсти збалансовано. Почуваюся краще на рослинному харчуванні, хоча я не прихильник вегетаріанства і їм м'ясо, коли виникає потреба. Наприклад, вчора захотілося холодцю, і сьогодні кухар його готує. Для мене вийти з режиму - це не почати об'їдатися, а перестати їсти. Багато компенсують свої проблеми їжею, я роблю навпаки", - запевняє модель.

Наталія також активно дає поради з догляду за обличчям і тестує на собі різну косметику і процедури

"Одного разу я влаштувала собі спорт-відпустку. Полетіла до Швейцарії на два тижні, активно займалася там спортом з трьома тренуваннями в день: вранці - басейн, вдень - спортзал, ввечері - велосипед. Там же я спробувала інтервальне голодування 16/8. Після чого відчула, як моє самопочуття покращилося", - поділилася Наталія.

"Перші два тижні - адаптаційні, а потім тіло починає набувати тонусу, з'являється активність. При такому режимі йде зайва рідина, чиститься клітина. П'ятиразове харчування мені не підходить, оскільки треба постійно думати, що поїсти. Можна з глузду з'їхати!", - зауважила вона.

"Не їм цукор і молочні продукти. Ще не вживаю продукти з упаковки і шкідливу їжу. Це не цікавить ані мене, ані моїх дітей. Вже давно прибрала з раціону соуси і заправки, тому що всі вони містять підсилювачі смаку, які впливають на рецептори", - наголосила Гоций

"Я така допитлива людина, що спочатку вивчаю все, вибираю краще, пробую і потім даю рекомендації", - підсумувала модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii) 23 Янв 2020 в 12:16 PST

Фото Elle.ua та з Instagram