"Легке запаморочення та метелики": дружина привітала Зеленського з 42-річчям
25-го січня Тетяни святкують іменини, а президент Володимир Зеленський – день свого народження.
Цього року йому виповнилося 42, і однією з перших у мережі гаранта привітала перша леді Олена Зеленська.
"Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними", - написала жінка президента.
"Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині. Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤", - привітала Олена.
"Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" - запевнила перша леді.
Також у мережі Зеленського привітала дівчина голови ОП Андрія Богдана, Анастасія Слічна. Вона виклала фото разом з Володимиром та написала кілька слів:
"З днем народження, Володимире! Сил, терпіння і ніколи не переставати вірити в людське добро! Я знаю, у Вас все вийде ☺️"
Студія "Квартал 95" теж не забула привітати свого боса.
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Сьогодні День народження у президента України і нашого друга Володимира Олександровича Зеленського. Пишаємося, радіємо кожному успіху, підтримуємо кожне важке рішення і знаємо, що все вийде. З Днем народження, Вова! Завжди поруч, твій "Квартал". #зднемнародження #зеленський #квартал95 #kvartal95 #кварталмощьсила