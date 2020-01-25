"Легке запаморочення та метелики": дружина привітала Зеленського з 42-річчям

25-го січня Тетяни святкують іменини, а президент Володимир Зеленський – день свого народження.

Цього року йому виповнилося 42, і однією з перших у мережі гаранта привітала перша леді Олена Зеленська.

"Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними", - написала жінка президента.

Зеленські запозичили традицію Порошенків - вітати одне одного у мережі пафосними словами про любов та вдячність

"Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині. Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤", - привітала Олена.

"Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" - запевнила перша леді.

Також у мережі Зеленського привітала дівчина голови ОП Андрія Богдана, Анастасія Слічна. Вона виклала фото разом з Володимиром та написала кілька слів:

"З днем народження, Володимире! Сил, терпіння і ніколи не переставати вірити в людське добро! Я знаю, у Вас все вийде ☺️"

Судячи з якості фото, фотографував хтось не дуже тверезий. Богдан?

Студія "Квартал 95" теж не забула привітати свого боса.