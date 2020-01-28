Maruv на Балі виставила дупцю в купальнику та подякувала українським правоохоронцям

Злочинця, який два тижні тому обікрав автівку співачки Maruv у Києві, знайшли. Більше того, частину вкрадених речей повернули артистці.

За це вона подякувала українським правоохоронцям у своєму Instagram.

До речі, Maruv все ще відпочиває на Балі разом зі своїм чоловіком Олександром.

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Нагадаємо, перед тим, як полетіти на Балі, Maruv посвітила тілом в купальнику на пляжі Дубая.

Фото з Instagram