Maruv на Балі виставила дупцю в купальнику та подякувала українським правоохоронцям
Злочинця, який два тижні тому обікрав автівку співачки Maruv у Києві, знайшли. Більше того, частину вкрадених речей повернули артистці.
За це вона подякувала українським правоохоронцям у своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ура! Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей🙌. Я даже не верила, что это произойдёт, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. Спасибо полиции за то, что вернули мне ощущение безопасности🙌 Надеюсь, что документы и остальные важные для меня вещи найдутся🙏🙏🙏 @national.police.ua Я надеюсь что остальным людям, которых ограбил этот человек, тоже вернётся их имущество и что случаи раскрытия таких преступлений станут намного чаще🙏 Очень хочется у себя дома чувствовать себя в безопастности, не знаю как для вас, но для меня это одно из самых важных ощущений!
До речі, Maruv все ще відпочиває на Балі разом зі своїм чоловіком Олександром.
Нагадаємо, перед тим, як полетіти на Балі, Maruv посвітила тілом в купальнику на пляжі Дубая.
Фото з Instagram