Maruv на Балі виставила дупцю в купальнику та подякувала українським правоохоронцям

28 січня 2020, 17:33

Злочинця, який два тижні тому обікрав автівку співачки Maruv у Києві, знайшли. Більше того, частину вкрадених речей повернули артистці.

За це вона подякувала українським правоохоронцям у своєму Instagram.

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Ура! Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей🙌. Я даже не верила, что это произойдёт, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. Спасибо полиции за то, что вернули мне ощущение безопасности🙌 Надеюсь, что документы и остальные важные для меня вещи найдутся🙏🙏🙏 @national.police.ua Я надеюсь что остальным людям, которых ограбил этот человек, тоже вернётся их имущество и что случаи раскрытия таких преступлений станут намного чаще🙏 Очень хочется у себя дома чувствовать себя в безопастности, не знаю как для вас, но для меня это одно из самых важных ощущений!

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 28 Янв 2020 в 4:07 PST

До речі, Maruv все ще відпочиває на Балі разом зі своїм чоловіком Олександром.


 
Закохані та щасливі
 
 
 

Нагадаємо, перед тим, як полетіти на Балі, Maruv посвітила тілом в купальнику на пляжі Дубая.

Фото з Instagram


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