Дарниця в тренді: британець Zayn зняв кліп у Києві. ВІДЕО
До числа світових зірок, котрі мають у своїй колекції бодай один кліп, "народжений" в Україні, приєднався британський співак Зейн Малік, aka Zayn.
Відеороботу на пісню "Flames", його спільну композицію з поп-соул-співаком Jungleboi, та голландським музичним продюсером і діджеєм R3HAB, зняли у Києві.
Зйомки кліпу відбулися 31 жовтня та 1 листопада, пише "ТСН".
Локаціями були обрані Національна бібліотека імені Вернадського - яку раніше вподобала для своєї "носорожачої" історії Нетта Барзілай - та недобудований Дарницький вокзал.
Моторошні маски наглядачів у кліпі - теж українські. Їх створила арт-студія Bob Basset. Звуться вони Steam Vibes та Loudspeaker Master, виконані зі шкіри та декоровані латунними деталями.
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За словами режисера відео Френка Боріна, співпраця з Bob Basset його порадувала, але він навіть не мав сумнівів щодо результату.
Адже до цього маски студії з'являлися в багатьох інших зіркових кліпах: "Rock N Roll" Авріл Лавін, Korn, Otep and Tantric, у фільмі "Metallica: Through the Never", а учасник Slipknot Сід Вілсон виступає та знімається в масках від Bob Basset протягом майже сімох років.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, торік британський колектив Suede в пошуках сумних постапокаліптичних краєвидів заїхав аж у Прип'ять.
Відео з YouTube
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