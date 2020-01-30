Дарниця в тренді: британець Zayn зняв кліп у Києві. ВІДЕО

До числа світових зірок, котрі мають у своїй колекції бодай один кліп, "народжений" в Україні, приєднався британський співак Зейн Малік, aka Zayn.

Відеороботу на пісню "Flames", його спільну композицію з поп-соул-співаком Jungleboi, та голландським музичним продюсером і діджеєм R3HAB, зняли у Києві.

Зйомки кліпу відбулися 31 жовтня та 1 листопада, пише "ТСН".

Українська недобудова "знялася" в кліпі іноземних артистів

Локаціями були обрані Національна бібліотека імені Вернадського - яку раніше вподобала для своєї "носорожачої" історії Нетта Барзілай - та недобудований Дарницький вокзал.

Бібліотека імені Вернадського - уже відома зірка

Моторошні маски наглядачів у кліпі - теж українські. Їх створила арт-студія Bob Basset. Звуться вони Steam Vibes та Loudspeaker Master, виконані зі шкіри та декоровані латунними деталями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от R3HAB - Fadil El Ghoul 🇲🇦🇳🇱 (@r3hab) 29 Янв 2020 в 8:04 PST

За словами режисера відео Френка Боріна, співпраця з Bob Basset його порадувала, але він навіть не мав сумнівів щодо результату.

Адже до цього маски студії з'являлися в багатьох інших зіркових кліпах: "Rock N Roll" Авріл Лавін, Korn, Otep and Tantric, у фільмі "Metallica: Through the Never", а учасник Slipknot Сід Вілсон виступає та знімається в масках від Bob Basset протягом майже сімох років.

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Нагадаємо, торік британський колектив Suede в пошуках сумних постапокаліптичних краєвидів заїхав аж у Прип'ять.

Відео з YouTube

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