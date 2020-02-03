Червоний хідник BAFTA: рожева Зеллвегер, золота Кравіц та Міддлтон у 8-річному платті

3-го лютого в Лондоні відбулася церемонія вручення відзнак BAFTA. Серед цьогорічних лауреатів - актори Хоакін Фенікс та Рене Зеллвегер, Лора Дерн та Бред Пітт. А почесними гостями заходу стали британський принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Як пише Vogue, в цьогорічної церемонії був особливий дрес-код. Учасників закликали приходити у "старих" вбраннях, щоби привернути увагу до теми ресайклінгу та впливу моди на довкілля.

Міддлтон, яка нерідко вигулює по кілька разів одні й ті ж речі, звісно ж, умову виконала. Герцогиня пройшлася червоним хідником у платті Alexander McQueen, у якому з'являлася в 2012-му році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 2 Фев 2020 в 4:56 PST

Актриса Зої Кравіц на церемонію прийшла у золотій сукні від Saint Laurent, до якої підібрала помаранчеві сережки та колір лаку для нігтиків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от нollywood тrend oғιcιal (@hollywood_trend_oficial) 2 Фев 2020 в 7:45 PST

Лора Дерн вигуляла рожевий оксамит від Valentino Haute Couture.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valentino (@maisonvalentino) 2 Фев 2020 в 1:03 PST

Шарліз Терон наділа сукню Dior зі сміливим вирізом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 2 Фев 2020 в 1:59 PST

Руні Мара в чорному від Givenchy дуже зворушливо вболівала за свого бойфренда Фенікса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rooney Mara ♡ (@rooneymaradaily) 2 Фев 2020 в 10:23 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greg Williams (@gregwilliamsphotography) 2 Фев 2020 в 4:03 PST

Рене Зеллвегер вигуляла цукерково-рожеву сукню Prada.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝚁𝚎𝚋𝚎𝚕 𝙱𝚕𝚘𝚐𝚐𝚎𝚜𝚜 𝙳𝚒𝚊𝚛𝚒𝚎𝚜 (@arizonamuse) 2 Фев 2020 в 11:10 PST

Сірша Ронан та Емілія Кларк обрали для вечора чорні сукні з тонкими бретелями: від Gucci та Schiaparelli.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saoirse Ronan (@saoirse_ronanofficial) 2 Фев 2020 в 12:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Schiaparelli (@schiaparelli) 2 Фев 2020 в 1:55 PST

Було просто неможливо не помітити на червоному хіднику модель та актрису Джоді Тернер-Сміт: у яскраво-жовтому платті від Gucci та з вагітним животиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jodie Turner-Smith (@jodiesmith) 2 Фев 2020 в 2:56 PST

Олівія Колман, як і Міддлтон, обрала сукню від Alexander McQueen.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olivia Colman (@itsoliviacolman) 2 Фев 2020 в 11:04 PST

51-річна зірка серіалу "Sex Education" Джилліан Андерсон оголила плечі у чорній лаконічній сукні від Camilla and Marc.

Нагадаємо, мегазіркою торішньої церемонії BAFTA стала актриса Дейзі Мей Міллер у сукні-"смітнику".