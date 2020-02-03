Червоний хідник BAFTA: рожева Зеллвегер, золота Кравіц та Міддлтон у 8-річному платті
3-го лютого в Лондоні відбулася церемонія вручення відзнак BAFTA. Серед цьогорічних лауреатів - актори Хоакін Фенікс та Рене Зеллвегер, Лора Дерн та Бред Пітт. А почесними гостями заходу стали британський принц Вільям та Кейт Міддлтон.
Як пише Vogue, в цьогорічної церемонії був особливий дрес-код. Учасників закликали приходити у "старих" вбраннях, щоби привернути увагу до теми ресайклінгу та впливу моди на довкілля.
Міддлтон, яка нерідко вигулює по кілька разів одні й ті ж речі, звісно ж, умову виконала. Герцогиня пройшлася червоним хідником у платті Alexander McQueen, у якому з'являлася в 2012-му році.
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Актриса Зої Кравіц на церемонію прийшла у золотій сукні від Saint Laurent, до якої підібрала помаранчеві сережки та колір лаку для нігтиків.
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Лора Дерн вигуляла рожевий оксамит від Valentino Haute Couture.
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Шарліз Терон наділа сукню Dior зі сміливим вирізом.
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Руні Мара в чорному від Givenchy дуже зворушливо вболівала за свого бойфренда Фенікса.
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Рене Зеллвегер вигуляла цукерково-рожеву сукню Prada.
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Сірша Ронан та Емілія Кларк обрали для вечора чорні сукні з тонкими бретелями: від Gucci та Schiaparelli.
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Було просто неможливо не помітити на червоному хіднику модель та актрису Джоді Тернер-Сміт: у яскраво-жовтому платті від Gucci та з вагітним животиком.
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Олівія Колман, як і Міддлтон, обрала сукню від Alexander McQueen.
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51-річна зірка серіалу "Sex Education" Джилліан Андерсон оголила плечі у чорній лаконічній сукні від Camilla and Marc.
Нагадаємо, мегазіркою торішньої церемонії BAFTA стала актриса Дейзі Мей Міллер у сукні-"смітнику".