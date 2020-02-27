Клочкова влаштувала сину лижні канікули посеред навчального року

4-кратна олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова любить взимку покататися на лижах. І частіше за все вона обирає вітчизняний курорт Буковель.

Ось і цього року Яна поїхала до Карпат разом із 9-річний сином Сашком, який, вочевидь, заради канікул із мамою пропускає навчання у школі.

Клочкова з сином не лише катаються, а й фотографуються. Уже виклали купу фото на тлі засніжених гір.

Яна з Олександром - затяті лижники

9-річний Саша також займається дзюдо

Мамин спортсмен

До речі, син Яни навчається в "Артеку" в Ялті. У нього у відкритому Instagram є фото з Алушти, Сімферополя та Ялти. Мабуть, хлопець живе з батьками Клочкової, у яких там є нерухомість. Сама Яна теж частенько буває у Криму.

Фото з Instagram