Лорак у новому кліпі посвітила метеликом на ребрах та грудьми в срібному ліфчику
Вівторок, 3 березня 2020, 13:41
Співачка Ані Лорак розпочала весну з нового кліпу.
Разом з Аланом Бадоєвим Кароліна презентувала відео на пісню "Я бы летала", зняте на білому скелястому стрімчаку на Сицилії.
Сюжет кліпу зовсім простий – красива Ані у білому костюмі та сріблястому ліфчику позує на тлі білої скелі та у морських хвилях на заході сонця. Є ще у відео чоловік, але його показують лише зі спини.
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