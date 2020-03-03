Лорак у новому кліпі посвітила метеликом на ребрах та грудьми в срібному ліфчику

Співачка Ані Лорак розпочала весну з нового кліпу.

Разом з Аланом Бадоєвим Кароліна презентувала відео на пісню "Я бы летала", зняте на білому скелястому стрімчаку на Сицилії.

Сюжет кліпу зовсім простий – красива Ані у білому костюмі та сріблястому ліфчику позує на тлі білої скелі та у морських хвилях на заході сонця. Є ще у відео чоловік, але його показують лише зі спини.

Лорак увірвалася у весну красивим та невигадливим кліпом

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Схоже, губки Кароліна все ж таки підколює

Виявляється, у співачки є тату метелика на боці

Який же кліп без акцента на грудях

Пані лягли і просють

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