Лорак у новому кліпі посвітила метеликом на ребрах та грудьми в срібному ліфчику

Вівторок, 3 березня 2020, 13:41

Співачка Ані Лорак розпочала весну з нового кліпу.

Разом з Аланом Бадоєвим Кароліна презентувала відео на пісню "Я бы летала", зняте на білому скелястому стрімчаку на Сицилії.

Сюжет кліпу зовсім простий – красива Ані у білому костюмі та сріблястому ліфчику позує на тлі білої скелі та у морських хвилях на заході сонця. Є ще у відео чоловік, але його показують лише зі спини.

 
Лорак увірвалася у весну красивим та невигадливим кліпом 
 
 
Схоже, губки Кароліна все ж таки підколює 
 
 
Виявляється, у співачки є тату метелика на боці 
 
Який же кліп без акцента на грудях 
 
 
Пані лягли і просють 

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