14-річна донька Фреймут похвалилася успіхами в танцях. ВІДЕО
Середа, 11 березня 2020, 16:21
Старша донька телеведучої Олі Фреймут, Злата Мітчелл уже кілька років займається сучасною хореографією і час від часу ділиться відео своїх танців у мережі.
Днями дівчина виклала ролик, на якому одна танцює у студії.
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В лютому Златі виповнилося 14, але коментатори пишуть, що вона іноді виглядає старшою за свою маму.
Нагадаємо, сама Фреймут вважає, що за такими зухвальцями, як її дочка - майбутнє.
Фото і відео з Instagram
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