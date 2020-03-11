14-річна донька Фреймут похвалилася успіхами в танцях. ВІДЕО

Старша донька телеведучої Олі Фреймут, Злата Мітчелл уже кілька років займається сучасною хореографією і час від часу ділиться відео своїх танців у мережі.

Днями дівчина виклала ролик, на якому одна танцює у студії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 11 Мар 2020 в 5:13 PDT

В лютому Златі виповнилося 14, але коментатори пишуть, що вона іноді виглядає старшою за свою маму.

Злата у свої 14 любить яскравий виразний мейкап. А ще у 2018-му вона розказувала, що любить фарбувати брови

А скільки років ви б дали дівчині?

Фреймут, схоже, дала доньці повну свободу

Нагадаємо, сама Фреймут вважає, що за такими зухвальцями, як її дочка - майбутнє.

Фото і відео з Instagram