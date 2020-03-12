Maruv приїхала до рідного міста і взялася за школярів
Четвер, 12 березня 2020, 15:37
А ви б хотіли, щоби ваших дітей власним прикладом мотивувала співачка Maruv? Якщо так – ви маєте можливість це зробити, адже артистка взялася виховувати гармонійних та успішних підлітків.
І почала вона з рідної школи в Павлограді, куди приїхала зі соціальним проєктом "Начало". Його вона започаткувала разом зі своїм чоловіком Олександром та психологом Софією Пхаладзе.
Про нову діяльність Maruv розказала у сторі, які зняла у своїй школі. А про мету "Начала" можна прочитати на його сайті.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, нещодавно Maruv отримала свою першу статуетку премії YUNA.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії