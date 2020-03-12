Maruv приїхала до рідного міста і взялася за школярів

А ви б хотіли, щоби ваших дітей власним прикладом мотивувала співачка Maruv? Якщо так – ви маєте можливість це зробити, адже артистка взялася виховувати гармонійних та успішних підлітків.

І почала вона з рідної школи в Павлограді, куди приїхала зі соціальним проєктом "Начало". Його вона започаткувала разом зі своїм чоловіком Олександром та психологом Софією Пхаладзе.

Про нову діяльність Maruv розказала у сторі, які зняла у своїй школі. А про мету "Начала" можна прочитати на його сайті.

Аня Корсун (справжнє ім'я Maruv) завітала до Павлограда та презентувала свій соціальний проєкт

Цікаво, як реагуватимуть батьки школярів на таку мотиваційну спікерку, як Maruv. А от директорка школи, судячи зі сторі, була дуже рада ініціативі співачки

На сайті "Начало" можна заповнити заявку на лекцію

Якби Аня ще знала, як писати тся/ться, та де ставити коми... Хоча у її роботі це, звісно, не головне

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 10 Мар 2020 в 6:14 PDT

Нагадаємо, нещодавно Maruv отримала свою першу статуетку премії YUNA.

Фото з Instagram