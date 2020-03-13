Дочка Лорак у барвистій сукні попозувала з Біланом на прем’єрі у Москві

Поки весь світ переходить на карантин, у Москві проводять прем’єри мультфільмів та дитячі модні покази. І в одному з них взяла участь дочка Ані Лорак, Софія.

Горда мама виклала красиву донечку у сторі в Instagram.

Софія дуже впевнено почувалася перед камерами і позувала з різних ракурсів, наче досвідчена модель.

Софія взяла участь у показі суконь від Саші Кім, а потім подивилася мультик про Тролів

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 12 Мар 2020 в 11:21 PDT

Нагадаємо, у червні 2019-го Софії виповнилося 8 років, і мама влаштувала для неї красиве свято.