Дочка Лорак у барвистій сукні попозувала з Біланом на прем’єрі у Москві

П'ятниця, 13 березня 2020, 12:38

Поки весь світ переходить на карантин, у Москві проводять прем’єри мультфільмів та дитячі модні покази. І в одному з них взяла участь дочка Ані Лорак, Софія.

Горда мама виклала красиву донечку у сторі в Instagram.

Софія дуже впевнено почувалася перед камерами і позувала з різних ракурсів, наче досвідчена модель.

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Премьера мультфильма "Тролли.Мировой тур" 💛 #анилорак #шоудива

Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 12 Мар 2020 в 11:10 PDT

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Модель с головы до пят 😻💯 Премьера мультфильма "Тролли.Мировой тур" 💛 #анилорак #шоудива

Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 12 Мар 2020 в 11:19 PDT

 
Софія взяла участь у показі суконь від Саші Кім, а потім подивилася мультик про Тролів 
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Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 12 Мар 2020 в 11:21 PDT

Нагадаємо, у червні 2019-го Софії виповнилося 8 років, і мама влаштувала для неї красиве свято. 

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