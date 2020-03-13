Дочка Лорак у барвистій сукні попозувала з Біланом на прем’єрі у Москві
П'ятниця, 13 березня 2020, 12:38
Поки весь світ переходить на карантин, у Москві проводять прем’єри мультфільмів та дитячі модні покази. І в одному з них взяла участь дочка Ані Лорак, Софія.
Горда мама виклала красиву донечку у сторі в Instagram.
Софія дуже впевнено почувалася перед камерами і позувала з різних ракурсів, наче досвідчена модель.
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Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая Артистка. Dressed by @sashakimofficial. #троллимировойтур
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Премьера мультфильма "Тролли.Мировой тур" 💛 #анилорак #шоудива
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Модель с головы до пят 😻💯 Премьера мультфильма "Тролли.Мировой тур" 💛 #анилорак #шоудива
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Нагадаємо, у червні 2019-го Софії виповнилося 8 років, і мама влаштувала для неї красиве свято.
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