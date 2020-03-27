Хворий на коронавірус депутат Шахов показав свою палату та дієтичний супчик

Депутат Сергій Шахов, який перший у Раді захворів на коронавірус, з 21-го березня перебуває в Олександрівській лікарні.

Щодня він виходить у прямий ефір в Facebook та докладно розповідає про свій стан.

А днями Шахов показав свою палату та розповів, чим його годують.

Шахов хворіє вже 14 днів

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Холодильник "Дніпро", електрочайник та мікрохвильовка є у звичайній палаті лікарні

Постільну білизну Шахов привіз здому

Душ у палаті також є

"Мене наполегливо просять показати, чим годують пацієнтів в лікарні. Скажу одразу – їжа смачна настільки, наскільки може бути смачним дієтичний стіл. Але у мене, як і раніше, поганий апетит, намагаюся хоч щось їсти, щоб організм мав силу боротися з недугою. Сьогодні на обід був легкий картопляний суп", - написав депутат у своєму Telegram.

Шахов запевняє, що апетит в нього поганий, але годують смачно, хоч і дієтично

Нагадаємо, коронавірус у Шахова виявили 18-го березня. Він повернувся з Європи 11-го березня.