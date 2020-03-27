Хворий на коронавірус депутат Шахов показав свою палату та дієтичний супчик
27 березня 2020, 17:20
Депутат Сергій Шахов, який перший у Раді захворів на коронавірус, з 21-го березня перебуває в Олександрівській лікарні.
Щодня він виходить у прямий ефір в Facebook та докладно розповідає про свій стан.
А днями Шахов показав свою палату та розповів, чим його годують.
"Мене наполегливо просять показати, чим годують пацієнтів в лікарні. Скажу одразу – їжа смачна настільки, наскільки може бути смачним дієтичний стіл. Але у мене, як і раніше, поганий апетит, намагаюся хоч щось їсти, щоб організм мав силу боротися з недугою. Сьогодні на обід був легкий картопляний суп", - написав депутат у своєму Telegram.
Нагадаємо, коронавірус у Шахова виявили 18-го березня. Він повернувся з Європи 11-го березня.
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