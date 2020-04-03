Бар на карантині: Шовковський поділився рецептами улюблених коктейлів

Карантин карантином, а п’ятницю ніхто не скасовував.

І щоб кінець ̶р̶о̶б̶о̶ч̶о̶г̶о̶ тижня був приємним, пропонуємо приготувати один із улюблених коктейлів голкіпера Олександра Шовковського.

СаШо, сидячи вдома в ізоляції, розважається тренуваннями з дружиною Мариною та уявляє себе барменом. Тож зранку можна качати прес разом зі спортивним подружжям, а ввечері - пити смачні коктейльчики.

В Instagram футболіста вже є кілька рецептів алкогольних міксів, які легко приготувати в домашніх умовах.

Фото і відео з Instagram