Бар на карантині: Шовковський поділився рецептами улюблених коктейлів
Карантин карантином, а п’ятницю ніхто не скасовував.
І щоб кінець ̶р̶о̶б̶о̶ч̶о̶г̶о̶ тижня був приємним, пропонуємо приготувати один із улюблених коктейлів голкіпера Олександра Шовковського.
СаШо, сидячи вдома в ізоляції, розважається тренуваннями з дружиною Мариною та уявляє себе барменом. Тож зранку можна качати прес разом зі спортивним подружжям, а ввечері - пити смачні коктейльчики.
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Всем привет Многие у меня спрашивают, как я провожу своё время в эти дни Я вкратце опишу свой сегодняшний день Первое, что я себе позволяю — это хорошо выспаться! После пробуждения и обязательных утренних водных процедур, я выпиваю 0.5 воды Далее обязательно идёт кормежка моего домашнего стада))) куда входят: кошка попугай рыбки Далее обязательная часовая зарядка—тренировка, которая заканчивается висением на турнике вниз головой в позе, как её уже окрестили мои друзья «летучей мыши» Допиваю оставшиеся 0.25 в бутылке воды (это первая бутылка из четырёх запланированных на день. Подсчитать не сложно, что суммарно получается 3 литра воды) Душ Следующим этапом после душа легкий завтрак (сегодня это был творог с джемом и капучино) Далее поход за продуктами в магазин (карантин приходит и уходит, а кушать хочется всегда) После возвращения с продуктами и расфасовки, что в холодильник, а что на полки, легкий обед Далее немного времени для себя любимого... (не скажу))) Книга или фильм часа на два Немного позаниматься (речь точно идёт не о физической нагрузке) Не поздний ужин, возможно с бокалом вина (естественно с любимой) Личное время... Фильм или книга (зависит от того, что было раньше книга или фильм) Сон Какие могут быть дополнительные опции, учитывая что сегодня суббота: Посколько мы постарались изолировать родителей от внешнего мира, то в наши обязанности закупка и доставка продуктов нашим родителям. Общение с ними исключительно на расстоянии не ближе 5 метров Иногда прогулка в лесу, где никого нет Работа Учеба Уборка Планирование своего будущего в связи с изменениями, которые происходят в мире В результате замедления скорости жизни, появляется много времени на подумать... о том, что происходит в твоей жизни и что хотелось бы изменить. Ведь иногда достаточно изменить своё мышление, чтобы изменить течение своей жизни Анализ Научиться играть в го... Научиться управлять дроном Подтянуть свой английский Блин, я все ещё пишу, а ведь времени совсем не хватает... Убежал Хорошего всем вечера Не скучайте и помните, ЕСЛИ ВЫ ОДИНОКИ, КОГДА НАХОДИТЕСЬ ОДНИ — ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ДУРНОМ ОБЩЕСТЕ
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! Что такое дисциплина? Дисциплина — это желание делать то, что очень не хочется делать. А делать это для того, чтобы достичь того результата, который очень хочется достичь Що таке дисципліна? Дисципліна - це бажання робити те, що дуже не хочеться робити. А робити це для того, щоб досягти того результату, який дуже хочеться досягти
В Instagram футболіста вже є кілька рецептів алкогольних міксів, які легко приготувати в домашніх умовах.
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! Каждый сам для себя решает как ему проводить дни на карантине Каждый сам себе режиссёр и сценарист, декоратор и постановщик в своём фильме жизни! Используйте данное вам время с пользой Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать... Станьте же наконец главным исполнителем и героем в вашем собственном Фильме Жизни! Нет хороших причин для плохих результатов! И да прибудет с вами 36.6 (Это не курс доллара)😉
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