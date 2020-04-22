Гайтана показала, як качає сідниці з дочкою на спині. ВІДЕО

41-річна співачка Гайтана, як і всі мами маленьких дітей, на карантині змушена вигадувати нові розваги. І, як і більшість зірок, займатися спортом, щоби не втратити форму.

При цьому донька Сапфір Ніколь завжди поруч. Тож Гайтана знайшла спосіб, як усе це поєднати.

Відео своїх занять співачка показала в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Двойная нагрузка полезна💪🏽 #мамаидочка #motherandchild Публикация от GAITANA (@gaitanamusic) 21 Апр 2020 в 5:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Далеко не поїхали, але задоволення все одно отримали 🥰 Публикация от Saphire-Nicole (@gaitanamama) 13 Апр 2020 в 2:50 PDT

Нагадаємо, спортом Гайтана захопилася після того, як три роки тому стала мамою.