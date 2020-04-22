Гайтана показала, як качає сідниці з дочкою на спині. ВІДЕО
22 квітня 2020, 16:53
41-річна співачка Гайтана, як і всі мами маленьких дітей, на карантині змушена вигадувати нові розваги. І, як і більшість зірок, займатися спортом, щоби не втратити форму.
При цьому донька Сапфір Ніколь завжди поруч. Тож Гайтана знайшла спосіб, як усе це поєднати.
Відео своїх занять співачка показала в Instagram.
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Мама подаёт пример 🥰 А вы уже начали тренировки ? Дома сложно 😝 Но с бэби веселей 🥰
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Нагадаємо, спортом Гайтана захопилася після того, як три роки тому стала мамою.
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