Салон на дому: Нікітюк у ліфчику показала, як фарбує брови
Вівторок, 28 квітня 2020, 13:53
Телеведуча Леся Нікітюк, як і всі дівчата на карантині, вимушена сама собі влаштовувати процедури краси. Наприклад – фарбувати брови.
Саме це Леся днями і зробила, не забувши показати процес у сторі в Instagram.
"Салон на дому. Якщо я не показуватимусь наступні два дні, знайти – фарбування не вдалося", - попередила Леся.
Судячи з того, що Леся виклала нові фото, бровами вона залишилася задоволена.
Нещодавно Нікітюк долучилася до #pillowchallenge, загорнувшись у ковдру.
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