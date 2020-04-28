Салон на дому: Нікітюк у ліфчику показала, як фарбує брови

Телеведуча Леся Нікітюк, як і всі дівчата на карантині, вимушена сама собі влаштовувати процедури краси. Наприклад – фарбувати брови.

Саме це Леся днями і зробила, не забувши показати процес у сторі в Instagram.

"Салон на дому. Якщо я не показуватимусь наступні два дні, знайти – фарбування не вдалося", - попередила Леся.

Леся наважилася пофарбувати брови власноруч

"Зручно, і платити за це нікому не треба", - пораділа Нікітюк

Судячи з того, що Леся виклала нові фото, бровами вона залишилася задоволена.

"Цвіту і пахну", - написала Нікітюк

Нещодавно Нікітюк долучилася до #pillowchallenge, загорнувшись у ковдру.