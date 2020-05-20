Хеппіенд "Холостяка": Добринін окільцював Квіткову

Середа, 20 травня 2020, 17:20

Телеведучий Нікіта Добринін, відомий своєю участю у телешоу "Холостяк", одружився з Дарією Квітковою, яку, власне, обрав на цьому шоу минулого року.

Весілля відбулося в Києві 20-го травня.

Молодята вже поділилися фото з події у своїх Instagram.

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Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя. Just married💍

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 20 Май 2020 в 5:29 PDT

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Как сказала моя младшая сестра: «Пришла в чёрном, а ушла в белом» 😌 Теперь официально семья💗

Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova) 20 Май 2020 в 5:16 PDT

 
Виявляється, на телешоу можна зустріти справжнє кохання

Пара заручилася у січні під час відпочинку на Балі.

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Мой самый лучший мужчина💗

Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova) 17 Янв 2020 в 3:57 PST

Фото з Instagram

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