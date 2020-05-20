Хеппіенд "Холостяка": Добринін окільцював Квіткову

Телеведучий Нікіта Добринін, відомий своєю участю у телешоу "Холостяк", одружився з Дарією Квітковою, яку, власне, обрав на цьому шоу минулого року.

Весілля відбулося в Києві 20-го травня.

Молодята вже поділилися фото з події у своїх Instagram.

Виявляється, на телешоу можна зустріти справжнє кохання

Пара заручилася у січні під час відпочинку на Балі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой самый лучший мужчина💗 Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova) 17 Янв 2020 в 3:57 PST

Фото з Instagram