Хеппіенд "Холостяка": Добринін окільцював Квіткову

20 травня 2020, 17:20

Телеведучий Нікіта Добринін, відомий своєю участю у телешоу "Холостяк", одружився з Дарією Квітковою, яку, власне, обрав на цьому шоу минулого року.

Весілля відбулося в Києві 20-го травня.

Молодята вже поділилися фото з події у своїх Instagram.

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Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя. Just married💍

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 20 Май 2020 в 5:29 PDT


 
Виявляється, на телешоу можна зустріти справжнє кохання

Пара заручилася у січні під час відпочинку на Балі.

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Мой самый лучший мужчина💗

Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova) 17 Янв 2020 в 3:57 PST

Фото з Instagram


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