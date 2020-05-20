Хеппіенд "Холостяка": Добринін окільцював Квіткову
20 травня 2020, 17:20
Телеведучий Нікіта Добринін, відомий своєю участю у телешоу "Холостяк", одружився з Дарією Квітковою, яку, власне, обрав на цьому шоу минулого року.
Весілля відбулося в Києві 20-го травня.
Молодята вже поділилися фото з події у своїх Instagram.
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Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя. Just married💍
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Как сказала моя младшая сестра: «Пришла в чёрном, а ушла в белом» 😌 Теперь официально семья💗
Пара заручилася у січні під час відпочинку на Балі.
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Фото з Instagram
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