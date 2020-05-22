Бабуся французького дизайнера оголила декольте в одязі від онука
22 травня 2020, 13:01
Французький дизайнер Симон Порт Жакмюс зняв свою бабусю Лілін у рекламній кампанії своєї весняно-літньої колекції.
Фото жінки у яскравих костюмах та сарафані на тонких бретелях і з відвертим декольте оприлюднили в Instagram бренда.
Причому дизайнер сам зробив фото кампейна без допомоги освітлювачів, перукарів та візажистів.
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💕💕 #JACQUEMUSATHOME WITH MY GRAND MOTHER LILINE SHOT BY ME SUMMER 2020 (ONE OF THE MOST SPECIAL STORY FOR ME )
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