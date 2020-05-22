Бабуся французького дизайнера оголила декольте в одязі від онука

Французький дизайнер Симон Порт Жакмюс зняв свою бабусю Лілін у рекламній кампанії своєї весняно-літньої колекції.

Фото жінки у яскравих костюмах та сарафані на тонких бретелях і з відвертим декольте оприлюднили в Instagram бренда.

Причому дизайнер сам зробив фото кампейна без допомоги освітлювачів, перукарів та візажистів.

Жакмюс не уточнив, скільки бабусі років

От якби всі бабусі носили такі вбрання!

Лілін позувала онуку, наче справжня модель

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus) 21 Май 2020 в 10:58 PDT