Бабуся французького дизайнера оголила декольте в одязі від онука

22 травня 2020, 13:01

Французький дизайнер Симон Порт Жакмюс зняв свою бабусю Лілін у рекламній кампанії своєї весняно-літньої колекції.

Фото жінки у яскравих костюмах та сарафані на тонких бретелях і з відвертим декольте оприлюднили в Instagram бренда.

Причому дизайнер сам зробив фото кампейна без допомоги освітлювачів, перукарів та візажистів.

 
Жакмюс не уточнив, скільки бабусі років
 
От якби всі бабусі носили такі вбрання!
 
Лілін позувала онуку, наче справжня модель
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💕💕 #JACQUEMUSATHOME WITH MY GRAND MOTHER LILINE SHOT BY ME SUMMER 2020 (ONE OF THE MOST SPECIAL STORY FOR ME )

Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus) 21 Май 2020 в 10:06 PDT

 
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Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus) 21 Май 2020 в 10:58 PDT

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Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus) 21 Май 2020 в 10:59 PDT


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