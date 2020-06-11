Брежнєва у весільній сукні ушкварила несамовиті танці в кліпі з Монатіком

Діма Монатік та Віра Брежнєва презентували дуетний кліп на запальний літній трек "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Яскраве танцювальне відео у стилі дискотеки 70-х зняла для артистів режисерка Таню Муіньо.

Віра з Дімою красиво вийшли з карантину та увірвалися в літо

MONATIK віршами повідомив про вихід кліпу у своєму Instagram:

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Каким бы это лето ни было...

Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые,

и все, что вдруг пошло не так,

наладится, как можно быстрее.

Мы обязательно станцуем, что умеем.

А танцы ведь умеют подымать любое настроение...

Плюс... Лето пришло.

Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас.

Давай осуществим все то, во что мы верили!

Всё, что затеяли... Всё, что однажды зацепило нас!..

Вбрання в кліпі яскраві та стильні

Віра та її ноги

Брежнєва у кліпі навіть побула нареченою

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