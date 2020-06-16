"Піська": Кличко розвеселив мережу черговою обмовкою. ВІДЕО
Вівторок, 16 червня 2020, 09:44
Мер Києва Віталій Кличко знову дав привід для жартів над собою.
Коментуючи власні фото, на яких він нібито порушує карантин в одному зі столичних ресторанів, він сказав "піська" замість "після" та не зміг з першого разу вимовити слово "сенсаційні".
Це сталося 15-го червня під час брифінгу мера.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Мер-перукар: Кличко показав у TikTok, як сам себе підстриг
Розсмішив брата: як мер Кличко у Давосі намагався "діджиталізейшн" вимовити
Як Кличко зранку яєчко їв та філософський вірш декламував. ФОТО. ВІДЕО
Приєднуйтесь до дискусії