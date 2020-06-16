"Піська": Кличко розвеселив мережу черговою обмовкою. ВІДЕО

Мер Києва Віталій Кличко знову дав привід для жартів над собою.

Коментуючи власні фото, на яких він нібито порушує карантин в одному зі столичних ресторанів, він сказав "піська" замість "після" та не зміг з першого разу вимовити слово "сенсаційні".

Це сталося 15-го червня під час брифінгу мера.

Це Кличко намагався сказати "сенсаційні", але найважче у той момент було сурдоперекладачці

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Мер і сам потім посміявся з себе, записавши відео у футболці з надписом "Сенсація".

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