MARUV у новому кліпі влаштувала танці в келиху та посвітила грудьми в сіточці
17 червня 2020, 14:38
Поліцейська автівка, карлики, шампанське і несамовиті танці з лесбійським натяком. Усе це є в новому кліпі співачки Maruv та Boosin під назвою "I want you".
Артистка знову брюнетка, але костюми стали стриманішими, окрім одного – з наліпками на сосках та сіткою на грудях.
Все інше викликає відчуття, що десь вже ми таке бачили. А, точно, у попередніх кліпах самої ж Maruv.
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