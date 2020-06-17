MARUV у новому кліпі влаштувала танці в келиху та посвітила грудьми в сіточці

Поліцейська автівка, карлики, шампанське і несамовиті танці з лесбійським натяком. Усе це є в новому кліпі співачки Maruv та Boosin під назвою "I want you".

Артистка знову брюнетка, але костюми стали стриманішими, окрім одного – з наліпками на сосках та сіткою на грудях.

Все інше викликає відчуття, що десь вже ми таке бачили. А, точно, у попередніх кліпах самої ж Maruv.

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Найвідвертіший образ співачки у цьому відео

Карликів уже три

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