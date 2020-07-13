Стрибки з яхти та шампанське в лімузині: Яма гучно відгуляв 38-річчя в Одесі

Понеділок, 13 липня 2020, 17:11

Хореограф Влад Яма вирішив не стримувати себе та відсвяткував 38-й день народження на повну.

Для цього він разом з дружиною Ліліаною та друзями чкурнув до Одеси і влаштував собі справжнє свято.

Спочатку компанія відпочивала на яхті, а ввечері вони винайняли білий лімузин і каталися містом, розпиваючи шампанське.

"Ми розірвали Одесу", - написав Яма у мережі.

 
Яма з дружиною відірвалися в Одесі 
 
 
Ліліана не впустила нагоди попозувати в хижому купальнику
 
 
 
 
Традиційне фото ніжок від жінки Ями 
 

Фото і відео з Instagram

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