Стрибки з яхти та шампанське в лімузині: Яма гучно відгуляв 38-річчя в Одесі
Понеділок, 13 липня 2020, 17:11
Хореограф Влад Яма вирішив не стримувати себе та відсвяткував 38-й день народження на повну.
Для цього він разом з дружиною Ліліаною та друзями чкурнув до Одеси і влаштував собі справжнє свято.
Спочатку компанія відпочивала на яхті, а ввечері вони винайняли білий лімузин і каталися містом, розпиваючи шампанське.
"Ми розірвали Одесу", - написав Яма у мережі.
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Любимая @liliya_yama , спасибо за Праздник!.🎉🎁😍 Я реально обалдел от счастья!..🤪 Сколько лет мы вместе, а Ты удивляешь всё больше!)😍😍😍 Друзья, спасибо каждому, мы разорвали Одессу!..🤗 Чуть не забыл: на последнем фото нога не моя, просто тоже красивая!.😉 @rybik @kattchuhriy @elena.pe4enie #вечериночка #деньрождения
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