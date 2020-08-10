Молодша донька Суркіса привітала сестру з 35-річчям. ФОТО

18-річна донька президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна привітала у мережі свою старшу сестру Марину, яка 9-го серпня відзначала 35-річчя.

У своєму Instagram молодша дочка Суркіса також виклала фото, на якому вона у вечірній сукні разом з іменинницею та двоюрідною сестрою Світланою Суркіс.

"Ти найзапальніша, найдобріша, наймудріша, найгарніша і найкраща сестра! Я тебе дуже ціную і я дуже рада тому, що знаю, що в моєму житті є людина, на яку я можу розраховувати! Люблю тебе дуже сильно", - привітала Яна Марину.

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Ігор Суркіс з дружиною Ольгою Романовою

Молодша Яна дуже схожа на маму

Яна, до речі, балерина

Нагадаємо, у 2011-му році Марина Суркіс виносила на ринг пояс авторитетного журналу "The Ring", який Володимир Кличко виборов у поєдинку проти Руслана Чагаєва. Це право тато купив їй за 350 тисяч євро.

Фото з Instagram