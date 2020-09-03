Як Зе-кандидатка у мери Києва Верещук із парасолею над містом літала. ВІДЕО

Четвер, 3 вересня 2020, 13:52

Кандидатка в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук здивувала креативом.

Заради ролика своєї передвиборчої кампанії пані Верещук "злетіла" у повтіря з зеленою парасолею, наче книжковий персонаж Мері Поппінс.

Її помітили на "скляному" пішохідно-велосипедному мосту, а відео оприлюдинили у Facebook.

Пані-мері ніяк не може повернутися 🤔😂

Posted by Рукавички Кличка on Thursday, September 3, 2020

 
У Кличка таки серйозна конкурентка! Вже чекаємо на відеорезультат її польоту з парасолею :)
фото з facebook

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