Як Зе-кандидатка у мери Києва Верещук із парасолею над містом літала. ВІДЕО

Кандидатка в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук здивувала креативом.

Заради ролика своєї передвиборчої кампанії пані Верещук "злетіла" у повтіря з зеленою парасолею, наче книжковий персонаж Мері Поппінс.

Її помітили на "скляному" пішохідно-велосипедному мосту, а відео оприлюдинили у Facebook.

Пані-мері ніяк не може повернутися 🤔😂 Posted by Рукавички Кличка on Thursday, September 3, 2020