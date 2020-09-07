Модель, яка пішла від "динамівця" Супряги до "шахтаря" Бондаря, похвалилася фото в купальнику на турецькому пляжі

19-річна фотомодель Даша Савіна, яка нещодавно наробила галасу серед футбольних фанатів тим, що пішла від гравця "Динамо" Владислава Супряги до захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, відпочиває у турецькому Бодрумі.

Там білява красуня невтомно позує в купальниках, а потім викладає фото і сама від себе кайфує.

До того, як зійтися з 21-річним Бондарем, Даша кілька років зустрічалася з Супрягою. Тому для фанатів такий "трансфер" Савіної став шоком.

Про свої стосунки Бондар і Савіна повідомили 6-го серпня

А це Даша з екскоханим - Владиславом Супрягою

Дівчину завалили коментарями хейтери, але вона відповіла їм великим дописом.

Тепер, коли пристрасті вляглися, Даша продовжує насолоджуватися життям, стосунками з "тим самим", за її словами, чоловіком та постить себе красиву зі всіх боків.

Це вже Савіна у Бодрумі

"Кайфую максимально від цих фоток", - зізналася модель

Даша наголошує, що не є подіумною моделлю, бо параметри дещо інші

Зате для фото все як треба

Даші лише 19, а в її арсеналі вже дві молоді зірки футболу

Фото з Instagram