10 учасниць Freedom Jazz попозували у ретрокупальниках для глянцю

Десятеро дівчат із гурту Freedom Jazz вирішили на своєму прикладі продемонструвати, якою різною може бути краса. Вона не залежить від типу фігуру та кольору очей, бо іде зсередини.

Ідея бодіпозитиву близька, у першу чергу, "мамі" джазеток – Олені Коляденко, яка, власне, і навчила своїх підопічних любити себе в будь-якому тілі.

Саме любов до себе і стала головною темою фотосесії артисток у купальниках для видання Elle.ua.

"Краса - це свобода, в першу чергу. Свобода від думки інших, від забобонів і стандартів, від власних страхів і невпевненості", - кажуть дівчата

"Наша продюсерка Олена Коляденко має бодіпозітів вже очолювати! Вона завжди культивувала в нас прийняття себе такими, якими ми є, наполягала "любити себе" і твердила, що наша краса в унікальності. І ми в це повірили"

Ці фото опубліковані без ретуші

"Яка сором'язливість? Ми ж артистки!"

Фото Elle.ua