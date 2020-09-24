10 учасниць Freedom Jazz попозували у ретрокупальниках для глянцю
24 вересня 2020, 17:53
Десятеро дівчат із гурту Freedom Jazz вирішили на своєму прикладі продемонструвати, якою різною може бути краса. Вона не залежить від типу фігуру та кольору очей, бо іде зсередини.
Ідея бодіпозитиву близька, у першу чергу, "мамі" джазеток – Олені Коляденко, яка, власне, і навчила своїх підопічних любити себе в будь-якому тілі.
Саме любов до себе і стала головною темою фотосесії артисток у купальниках для видання Elle.ua.
Фото Elle.ua
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